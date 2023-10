FOTOS y VIDEOS: Marchas por Palestina se multiplican en el mundo pese a prohibiciones

MADRID/PARÍS/JERUSALÉN, 14 de octubre (SinEmbargo).– De Beirut a Ciudad de México, de París y Londres a Nueva York y otras ciudades importantes, en diversos puntos del mundo, manifestaciones en favor de Palestina y en contra de los desmedidos ataques de Israel contra la población civil luego de la agresión de Hamas que ha dejado miles de muertos y aún más heridos se han dejado ver por las calles, a pesar de que naciones como Francia han prohibido explícitamente estas demostraciones.

Miles de personas se han reunido en manifestaciones pro palestinas en todo Reino Unido, en medio de la preocupación internacional por la situación en Israel y Gaza, comenzando por la celebrada en Londres, donde la Policía ha avisado de antemano que cualquiera que mostrara apoyo al movimiento islamista Hamás podría acabar detenido por apología del terrorismo.

La Policía Metropolitana ha desplegado más de mil agentes para la manifestación del sábado en la capital, que se produce en un momento en que los palestinos han comenzado un éxodo masivo del norte de Gaza ante la perspectiva de una invasión terrestre de Israel contra el enclave.

BREAKING: Huge demonstration in support of Palestine in London.

According to the police, more than 50,000 people are in the streets. pic.twitter.com/V5NaMhxpWy

— Anonymous (@YourAnonOne) October 14, 2023