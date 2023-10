AI alerta sobre el uso de fósforo blanco por parte de Israel contra civiles en Gaza

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Amnistía Internacional alertó sobre el uso de proyectiles de artillería de fósforo blanco, un tipo de munición que está prohibida en zonas civiles, por parte del ejército de Israel en regiones pobladas por ciudadanos de la Franja de Gaza, lo que la organización internacional consideró como “ataques indiscriminados ilegítimos”.

#Israel attacked the residential neighbourhoods in #Gaza with the internationally prohibited white phosphorus bombs. 11/10/23 #طوفان_الاقصى_ #IsraelPalestineWar #IsraelPalestineConflict #GazaUnderAttack #Gazagenocide #حزب_الله pic.twitter.com/t666dN3WpY

El organismo internacional detalló que el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional ha verificado fotografías y videos con lo que se comprueba el uso de municiones de fósforo blanco. Además, puntualizó que las imágenes verificadas muestran el uso de artillería M825 y M825A1, las cuales cuentan con “la etiqueta D528, el Código de identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DODIC) para proyectiles con fósforo blanco“.

Gaza is being bombed with internationally banned white phosphorus. Please help by spreading the real picture and not following the lies #FreeGaza #IsraelTerrorists #طوفان_الاقصى_ #طوفان_الاقص #IsraelPalestineWar #palastine #Gaza #FreeGaza #FreePalestineFromHamas pic.twitter.com/qJiAXaEB8v

