AMLO reacciona al VIDEO de mujer que le llama “indio de Macuspana, patas rajadas...”

En su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que “lo más importante de todo es el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias porque hay veces que en apariencia las cosas cambian para seguir igual”.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador censuró hoy a una mujer que lo ofende durante la manifestación de ayer. Luego le dijo: “Le mando un abrazo. La quiero, se lo digo sinceramente porque el hombre y la mujer somos producto de circunstancias. Y sólo el creador es perfecto”.

“¡Indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo!”, le grita la mujer vestida de blanco, visiblemente perturbada, viendo a cámara.

El Presidente reaccionó: “Vean, por ejemplo, una señora que participa en la marcha y que me insulta. Pues esto ayuda mucho a entender algo que no es nada más expresión de esa señora o pensamiento de esa señora. No. Son muchísimos, pero eso se mantenía tapado, ensarapado. No podemos nosotros los mexicanos ser así, afortunadamente. Repito, la mayoría de la gente tiene un pensamiento avanzado, fraterno, respetuoso, humano y sí creo que eso se ha ido logrando poco a poco”.

“Por eso es muy bueno este debate, porque si se ventila, muchos van a pensarlo y sobre todo los jóvenes. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la realidad que estamos viviendo. Por eso digo que estamos viviendo tiempos importantísimos, momentos estelares de nuestra historia”, agregó el mandatario.

“Cuidemos a la señora. Tiene todo nuestro respeto. Le mando un abrazo. La quiero, se lo digo sinceramente porque el hombre y la mujer somos producto de circunstancias. Y sólo el creador es perfecto. Es una manera de pensar y yo lo respeto. En una dictadura se obliga que todos piensen de una misma manera. Y no. En una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir”, dijo el Presidente.