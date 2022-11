Jueza federal le ordena a Layda Sansores no difundir más información sobre “Alito”

La Jueza ordenó las gestiones necesarias para eliminar los datos divulgados en Internet por parte de la Gobernadora.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se vio envuelta en un nuevo revés a raíz de la polémica información que ha revelado sobre el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ya que una Jueza federal le ha solicitado abstenerse de difundir más información o llevar a cabo declaraciones respecto al líder priista.

La Jueza Blanca Lobo Domínguez concedió una suspensión definitiva a “Alito” Moreno, misma que ordena a las autoridades del Gobierno de Campeche efectuar las gestiones necesarias para eliminar de Internet, así como de las redes sociales de la Gobernadora, los datos revelados por Sansores durante las emisiones de su programa “Martes del Jaguar”.

Cabe mencionar que el pasado 4 de octubre, el presidente nacional del PRI señaló a la mandataria por la difusión de imágenes y audios con su nombre.

Durante la emisión del programa “Martes del Jaguar”, la mandataria estatal llevaba meses exhibiendo públicamente audios donde supuestamente se escucha a Alejandro Moreno ordenar o encaminar distintos delitos, muchos de ellos graves, razón por la cual el político priista demandó que no se volvieran a difundir audios, fotografías o conversaciones privadas.

La Jueza expuso que “el efecto de la medida cautelar implicaría el que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando publicaciones de la naturaleza de las controvertidas por el quejoso, así como que lleven a cabo los actos necesarios para eliminar de Internet y de redes sociales las publicaciones reclamadas. Lo que se traduce en que únicamente la información, las manifestaciones, declaraciones y comentarios de las responsables en los términos reclamados dejen de hacerse públicos”.

Lo anterior no implica que la ciudadanía no pueda acceder a información sobre el dirigente, ya que, al ser una figura pública, el quejoso se somete de manera voluntaria al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean difundidas, así como a la crítica de terceros.

Apenas el pasado 8 de noviembre, Sansores publicó en su programa una serie de mensajes entre Alejandro Moreno y Alejandro Rodríguez, de la revista de consultoría política Campaigns & Elections México, en donde se exhibe una presunta manipulación de encuestas en la elección de 2021. En un segundo audio muestra la supuesta venta de diputaciones plurinominales en el estado de Puebla.

La empresa Campaigns & Elections México, que también tiene un servicio de poll sobre preferencias electorales y medición de políticos mexicanos, publicó hace unas semanas una encuesta en la que destacó que Layda Sansores es la Gobernadora más corrupta de México, por lo que dicho martes fueron exhibidas las conversaciones que personal de esta empresa ha tenido con Alejandro Moreno.

En esos mensajes se muestra la presunta manipulación de algunas encuestas para que los números favorezcan a los candidatos de la alianza Va por México que compitieron para la gubernatura en 2021.

Algunos de los mensajes que aparecen para presuntamente manipular los resultados de las encuestas son: “muévele aquí” o “que se vea que empiezan a tomar camino”.

La Gobernadora de Campeche denunció que debido a esta manipulación de las encuestadoras, se necesita la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Cómo no se va a necesita la Reforma Electoral que está proponiendo el Presidente?”, cuestionó. “Se tiene que regular, reglamentar todo este tipo de encuestadoras patito, porque esto que están haciendo no es que se equivocaron, está hecho con toda la perversidad, están apagadas descaradamente para influenciar el voto, y eso confunde a la ciudadanía”.

De igual forma, el 25 de octubre Layda Sansores exhibió una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

“La guerra sucia la empezó en 2021 en la Ciudad de México cuando Monreal traicionó a Morena y operó para la derecha entregándole la mitad de las alcaldías, hasta la Cuauhtémoc”, dijo la Gobernadora de Campeche luego de exhibir los mensajes de WhatsApp entre Monreal y “Alito”.

Laya Sansores acusó a Monreal de ser “un doble agente” porque, dijo, cuando eres líder de una fracción parlamentaria, en este caso de Morena, eres persona de todas las confianzas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Gobernadora de Campeche aseguró que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mi me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ‘Alito’] y por tanto actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.

“O pide perdón, una disculpa y se acaba su doble juego, o que se defina”, añadió.

Luego de ello, Monreal obtuvo una suspensión provisional para que la Gobernadora no lo mencionara en su programa “Martes del Jaguar”, algo que ésta no cumplió, por lo que insistió en que va por su desafuero y expuso que en diciembre definirá si continúa en Morena.

En conferencia de prensa y acompañado por 13 senadores de Morena, el coordinador parlamentario indicó el 9 de noviembre, respecto al desafuero de Sansores, que la Gobernadora habría cometido los delitos de intervención y difusión de diálogos privados, y peculado.

“No hay forma de que se escape, es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicana o mexicano que viole la Ley. Nosotros no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean voladores de la Constitución y la Ley”, dijo, y aseguró que esperará el peritaje de la Fiscalía General de la República (FGR) para demostrar que hubo violación de la Ley.