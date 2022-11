El PRI votará contra Reforma Electoral: “Alito”; estamos “del lado de la democracia”

Ayer, el dirigente formó parte de las personas que acudieron a la “Marcha por la democracia” cuya intención fue defender al INE.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que su partido votará en contra de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, con lo cual refrendan su defensa al Instituto Nacional Electoral (INE), por el cual se sumaron ayer a la llamada “Marcha por la democracia”.

“Los priistas defenderemos en la Cámara de Diputados la exigencia de los mexicanos. Nosotros estamos del lado de la democracia, somos aliados de la ciudadanía, de las instituciones y de las familias mexicanas”, compartió el dirigente en Twitter junto a un video de su conferencia de prensa en la que dijo que el PRI está claro en dicha postura.

“Se los digo para que no haya suspicacias: está claro, el PRI va a votar en contra de cualquier iniciativa de reforma que lastime la autonomía, que debilite al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Federal Electoral, eso está claro”, remarcó.

Los priistas defenderemos en la Cámara de Diputados la exigencia de los mexicanos. Nosotros estamos del lado de la democracia, somos aliados de la ciudadanía, de las instituciones y de las familias mexicanas. pic.twitter.com/dETTh6On0e — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 14, 2022

Respecto a la idea de presentar alguna contrapropuesta a lo reforma, Alejandro Moreno indicó que su partido no presentó ninguna iniciativa “porque nosotros entendemos que hay que discutir todos los temas, pero hay temas más importantes para el país, los temas de seguridad, los temas de educación, los temas de salud, los temas de generación de empleo y de crecimiento económico, el apoyo al campo, esos son los temas, entonces nosotros no tenemos ninguna contrapropuesta”.

Agregó, además, que el PRI, junto con otros partidos, a excepción de Movimiento Ciudadano, participa en el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados para analizar más de cien iniciativas que hay en materia electoral, sin embargo, una reforma constitucional sólo puede llevarse a cabo por consenso, por lo que, si bien Morena cuenta con la mayoría requerida para la aprobación de reformas a leyes electorales secundarias, hacerlo sería una medida autoritaria

“Creo que las grandes reformas electorales de este país deben de llevar el consenso de todos, y en su decisión está lo que habrán de demostrarle a la sociedad, porque hay que tenerlo claro: en ese tema, en las leyes secundarias, ellos tienen los números, no necesitan a la oposición. Nosotros lo que esperamos es que siempre hay que construir con consenso, a favor de todos, para que tengamos un andamiaje electoral competitivo, transparente, autónomo, fuerte, sólido, democrático y donde estemos todos”, expuso.

Respecto a la marcha de ayer, Moreno afirmó que “pese a todos los obstáculos, insultos y descalificaciones por parte del Ejecutivo, los ciudadanos salieron en más de 60 ciudades” y que “las y los priistas acompañamos, nos sumamos, al llamado en contra del Gobierno que busca atentar contra la autonomía de las autoridades electorales”.

“El Presidente, como ya saben, dice muchas cosas. No le gustó la marcha, hubo miles, millones atentos a la marcha, es una muestra de la fortaleza de los ciudadanos”, declaró.

Además, el dirigente recordó que el partido Movimiento Ciudadano (MC) no formó parte de la protesta y no se encuentra en el grupo plural de trabajo en la Cámara de Diputados que analiza la reforma y, aseveró que “como ha quedado claro, no cumplen con la gente”.

Cuestionado sobre la reducción del presupuesto del financiamiento a partidos políticos que plantea la Reforma Electoral, el presidente del PRI dijo que no hay que caer en un “falso debate”, ya que “el Gobierno hoy está utilizando todos los recursos de los programas sociales y lo que quiere es quitarle el dinero a los partidos políticos para que no tenga competencia política, eso es lo que quiere hacer”, pues “los partidos tienen el financiamiento público transparente, fiscalizable”.