Padres de Debanhi irán legalmente contra “Platanito”; Conavim exige disculpa pública

Tras los chistes de burla de Platanito por el feminicidio de Debanhi Escobar, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) exigió al comediante realizar una disculpa pública y ordenó que el video sea borrado de las redes sociales.

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 14 de noviembre (ASMéxico).- Los padres de Debanhi Escobar Bazaldua procederán legalmente en contra del comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”, por unos chistes que contó acerca de su hija, en donde se burla del feminicidio.

Los padres de Debanhi Escobar aseguraron estar muy molestos con los comentarios de burla vertidos por el comediante Sergio Verduzco, por la revictización de su hija. Además confirmaron que hablarán con su abogado para solicitar y proceder legalmente, con la finalidad de que no se normalice hacer mofa sobre feminicidios.

”Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y le solicito y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones”, expresó Mario Escobar, papá de la joven.

Dolores Bazaldua, mamá de la joven Debanhi señaló que Platanito al realizar este tipo de chistes está lucrando con el dolor de las personas que han pasado por una situación similar. “Estoy segura que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación. Yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, expresó.

CONAVIM EXIGE UNA DISCULPA PÚBLICA A PLATANITO

Tras los chistes de burla que generó Platanito por el feminicidio de Debanhi Escobar, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitió un comunicado oficial en el que exigió al comediante realizar una disculpa pública por la mofa del feminicidio de la joven y ordenó que el video sea borrado de las redes sociales.

“Desde la COVAVIM reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso Platanito, por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje”, refirió a través de Twitter y etiquetó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Desde la #CONAVIM reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a #Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso “ #Platanito ” por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje. @CEAVmex — CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) November 14, 2022

PLATANITO SE BURLÓ DEL FEMINICIDIO

A través de las redes comenzó a circular un video mediante el cual se captó al comediante Platanito haciendo una broma sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, sucedido hace unos meses en la colonia Nueva Castilla, General Escobedo, Nuevo León.

El video fue publicado durante la noche del domingo 13 de noviembre a través de TikTok y posteriormente otros usuarios lo han rescatado dandole difusión en otras redes sociales. En el corto videoclip se burla del hallazgo de Debahni. “Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna […] ¿De dónde era Debanhi?, ¿Cómo murió?, ahogada, en Monterrey donde no hay agua”.

PLATANITO @PlatanitoShowMx SE BURLA DE MUERTE DE #DebanhiEscobar Su comedia vuelve al ojo del huracán por hacer chiste sobre la muerte de la estudiante de 18 años Hace mofa de la localización del cuerpo en la cisterna del Motel Nueva Castilla. pic.twitter.com/610yB64jl1 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) November 13, 2022

