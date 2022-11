Israel: EU indaga muerte de periodista Shireen Abu Akleh, pero “es un grave error”

Por Isabel DeBre

Jerusalén, 14 de noviembre (AP).— El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre la muerte a tiros de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, dijo el lunes el Ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, quien calificó dicha pesquisa como un “grave error” y prometió no cooperar.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió por el momento a una solicitud de comentarios y no había detalles sobre cuándo habría iniciado la investigación y lo que incluiría, ni cuáles podrían ser sus repercusiones. Pero una pesquisa de Estados Unidos sobre acciones israelíes sería una acción inusual.

Una pesquisa representaría un desafío directo a las afirmaciones de Israel de que hace rendir cuentas a sus soldados por sus acciones en territorios palestinos y haría tambalear la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel en un momento en el que los israelíes se preparan para la formación de su Gobierno más derechista de la historia, y en un contexto en el que los demócratas estadounidenses han pedido adoptar una postura más dura hacia Israel.

Gantz hizo la declaración en Twitter, señalando que Israel ha dejado claro a Estados Unidos “que no cooperaremos con ninguna investigación externa”.

Abu Akleh, una ciudadana palestina que cubrió los operativos israelíes en los territorios palestinos durante años, también contaba con la ciudadanía estadounidenses, y su familia había exigido una investigación exhaustiva por parte de Estados Unidos sobre su muerte.

El hermano de Abu Akleh, Tony Abu Akleh, comentó a Al Jazeera que la familia era optimista, señalando que es “muy importante hacer rendir cuentas a los responsables y evitar delitos similares”.

