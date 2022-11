Cumbre G20 estará bajo la sombra de guerra en Ucrania y las tensiones de EU y China

Por Elaine Kurtenbach

Nusa Dua, Indonesia, 14 de noviembre (AP).— Los líderes del Grupo de los 20 países más industrializados del mundo se reunirán a partir del martes en Bali, Indonesia, teniendo como trasfondo la guerra de Rusia en Ucrania y las tensiones entre Estados Unidos y China.

Ante la posibilidad de una recesión y los intensos esfuerzos de los bancos centrales por controlar la inflación causada en parte por la guerra, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que poner fin a ese conflicto sería “lo mejor que podemos hacer para la economía mundial”.

El Primer Ministro británico Rishi Sunak, en un artículo publicado en el diario Telegraph, llamó a Rusia “un Estado forajido” y fustigó a su presidente Vladimir Putin por no asistir a la cumbre.

“Un líder asume su responsabilidad. Un líder asiste. Sin embargo, en la cumbre del G20 en Indonesia esta semana, habrá una silla vacía”, escribió Sunak, quien asumió el cargo el mes pasado.

Las presiones han ido en aumento a medida que ataques rusos destruyen infraestructura vital en Ucrania, causando miseria entre la población justo cuando se avecina el invierno.

Las reuniones del G20 dan a los líderes mundiales otra oportunidad de mostrar un frente unido y solidario con Ucrania, en discusiones que “son inseparables de aquellas sobre cómo podemos fortalecer nuestra seguridad colectiva”, escribió Sunak.

De innumerables maneras, la guerra ha repercutido en todo el mundo a medida que las cadenas de suministro de granos y combustibles se han trabado, haciendo subir los precios.

Un tema vital para muchos países amenazados por la hambruna es si Rusia accederá a extender el acuerdo para enviar granos por el Mar Negro, que el sábado tendría que renovarse.

Thank you @JustinTrudeau & 🇨🇦 people for CAD500 million in defense aid to 🇺🇦. This again proves that 🇺🇦 & 🇨🇦 are true allies who share common values & have the same goals. We’ll always remember the help provided by the fraternal 🇨🇦 in the most difficult times. Together we’ll win!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2022