Verstappen dijo hace un año: “Checo es una leyenda”. Ahora, la camaradería está rota

Por Jenna Fryer

Estados Unidos, 14 de noviembre (AP).– Max Verstappen empleó cuatro palabras para referirse a Sergio Pérez luego que su compañero de Red Bull dio una clase magistral de defensa ante Lewis Hamilton en la última carrera del campeonato de la Fórmula 1 el año pasado.

“’Checo’ es un leyenda”, dijo Verstappen por la radio del equipo en diciembre pasado.

La frase se empleó para vender mercadería de Red Bull, y algunos empezaron a llamar a Pérez como el “Ministro de la Defensa de México” por colaborar lealmente para que su compañero conquistase dos campeonatos de la F1.

Parece que la camaradería se ha roto desde que Verstappen superó a Hamilton en Abu Dabi para conseguir su primer título de la Fórmula 1. Verstappen se rehusó a ayudar a Pérez en la última vuelta del Gran Premio de Brasil el domingo, después de que Red Bull le pidió al neerlandés le cediera a Pérez el sexto lugar.

El intercambio en el radio entre Red Bull y Verstappen generó controversia, al igual que la imagen del director de equipo Christian Horner en la suite del equipo con sus pilotos intentando aplacar la situación después de que se desobedecieron las órdenes, algo que podría empañar una increíble temporada de Red Bull.

“Max, ¿qué ha pasado?”, preguntó el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, quien explícitamente le indicó a Verstappen que cediera el sexto lugar a Pérez.

La respuesta de Verstappen fue cortante: “Ya se los dije. No me pidan eso otra vez. ¿Estamos claros sobre eso? Les di mis razones y sigo firme”, señaló.

En el canal de Pérez, Horner pidió disculpas de inmediato al mexicano. Pérez replicó: “Se nota quién es realmente”.

Fue una mala imagen para Verstappen, de 25 años, quien tiene una reputación de hacer lo quiere con Red Bull. Al parecer ahora se puso por encima del equipo y el único motivo podría ser rencor.

Especialmente debido a que Verstappen confirmó su segundo campeonato a falta de cuatro carreras. Junto a Pérez ayudó a Red Bull a ganar el campeonato de constructores cuando faltaban tres carreras y Verstappen estableció el récord de victorias en una temporada — con 14 — y podría seguir añadiendo al total.

¿POR QUÉ PELEAR POR UN SEXTO LUGAR EN BRASIL?

Pérez se vio sorprendido y se quejó tras la carrera de que ayudó a Verstappen a ganar títulos consecutivos y ha sido el perfecto número dos. Hubo al menos ocho instancias en las que Pérez intervino a favor de Verstappen el año pasado en la pelea por el campeonato con Hamilton.

Y siguió este año, cuando Pérez acató las órdenes de Red Bull en el Gran Premio de España en mayo de permitirle a Verstappen superarlo para ganar. Pérez incluso apoyó a Verstappen fuera de la pista, cuando el holandés decidió boicotear a la cadena Sky Sports F1 en el Gran Premio de México. Pérez tampoco habló con la cadena.

Tras la carrera en Brasil se conjeturó que la latente frustración comenzó durante Mónaco en mayo. Verstappen cree que el mexicano le impactó de manera intencional al final de la clasificación. Pérez ganó la carrera y Verstappen terminó tercero. Al parecer el holandés no se ha olvidado, después de cinco meses y ganar 10 carreras.

