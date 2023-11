No hay segunda fuerza, hay Morena, dice Sheinbaum. “La soberbia no es buena compañía”

Sheinbaum Pardo afirmó en un encuentro con sus seguidores en redes sociales que en Morena no hay corrientes y sostuvo que su deseo es que no pase lo mismo que en el PRD, que con el surgimiento de varias tribus internas terminó por debilitarse.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta tarde que en Morena, por estatutos, no se permiten corrientes internas que puedan dañar los objetivos del movimiento: “Somos un sólo movimiento, un sólo partido, que además representamos el anhelo del pueblo de México y esto no se nos debe de olvidar”, dijo la vitrual candidata presidencial del partido guinda.

La declaración de Sheinbaum Pardo se da un día después de que Marcelo Ebrard Casaubón revelara que no se va de Morena, pero que luchará para que a él y a su grupo de simpatizantes se les reconozca como una fuerza que tiene como peso específico el 27 por ciento de todas las candidaturas del partido.

Ebrard Casaubón, quien compitió contra Sheinbaum por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación del partido –o lo que es lo mismo: la virtual candidatura presidencial–, mantuvo durante las últimas semanas una ríspida batalla contra la dirigencia morenista e, incluso, contra la misma Claudia, quien resultó ganadora del cargo por amplio margen en las encuestas.

Luego de largos días de indefinición y reclamos, donde Marcelo incluso soltó la frase: “no nos vamos a someter a esa señora”, es decir: Sheinbaum, ayer el también excanciller mexicano anunció que se quedaba en Morena. Sin embargo, lo hizo con exigencias para su grupo que, según él, tiene un peso específico –la segunda fuerza– que se debe respetar dentro del partido.

El mensaje que este martes lanzó Sheinbaum Pardo en un encuentro con sus seguidores en redes sociales fue también terminante al afirmar que en Morena no hay corrientes. Y, aunque celebró la permanencia de Marcelo Ebrard en el movimiento para abonar a la unidad interna, recordó que lo que busca es que no pase lo mismo que en en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que con el surgimiento de varias tribus internas terminó por debilitarse.

La hoy Coordinadora de la Defensa de la 4T, y quien recibió el bastón de mando del movimiento de izquierda de parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo también que, a diferencia de la oposición, representada por actores como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Morena debe ser plural y no guiarse bajo el autoritarismo, pues destacó que lo más importante para su partido es trabajar en unidad a favor del pueblo de México. Por ello hizo un llamado a los liderazgos estatales a respetar los resultados de las encuestas que definieron las coordinaciones de la Defensa de la Transformación en nueve entidades federativas.

“Esa coordinación tiene que ejercerse, no con autoritarismo o con manos duras, nosotros somos un partido plural y democrático, por eso muy importante que se respeten las encuestas que hubo en las nueve entidades de la República para las coordinaciones estatales y también la decisión que tomamos para que las cinco mujeres fueran representadas en las cinco entidades”, añadió la exjefa del Gobierno de la Ciudad de México.

También recordó que en la Cuarta Transformación no hay favoritos, pues “la favorita es la 4T y el favorito es el pueblo de México”, por lo que incitó a seguir fortaleciendo el trabajo para mejorar las condiciones de vida de todas y todos, lo cual describió como una responsabilidad adquirida tras ser elegida como Coordinadora Nacional de Defensa de la 4T.

“Cuando uno tiene esta responsabilidad tiene que ejercerla con humildad porque la soberbia no es una buena compañía, con humildad, sabiendo la responsabilidad que se tiene, siendo democráticos, sabiendo cuáles son nuestros principios y nuestras causas, y reconocer la pluralidad de nuestro movimiento”, planteó la exjefa de Gobierno al comentar lo que significa haber recibido el bastón de mando de manos del Presidente López Obrador para coordinar la transformación del país.

MARCELO SE VUELVE A EQUIVOCAR: NOROÑA

Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), socio de Morena, y quien participó también en las encuestas para elegir al Coordinador o Coordinadora de la 4T y fue uno de los contendientes más votados, dijo anoche que Marcelo Ebrard “se sigue equivocando al decir que contenderá por la Presidencia en 20230 cuando todavía no llegamos a 2024” y lamentó que no le reconozca a Sheinbaum, con todas las de la Ley, su triunfo y liderazgo.

“Yo pensaba que Marcelo tenía una estatura política muy grande y si la tenía la tiró por la ventana porque se empequeñeció terriblemente. Me parece que él está obligado a alzarle la mano formalmente a Claudia Sheinbaum, si no lo hace sería otro error porque entonces no estaría reconociendo su yerro”, expuso Fernández Noroña en “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El legislador federal también advirtió que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe verse en el espejo del Senador Ricardo Monreal, cuyas posturas antagónicas con el movimiento lo relegaron dentro de la Cuarta Transformación como demostraron las encuestas que definieron la candidatura presidencial del oficialismo en las cuales se colocó en el último lugar, incluso rebasado con el Senador del Partido Verde, Manuel Velasco, un reciente aliado de Morena.

“De Marcelo no se esperaba una respuesta como la que se dio, entonces él tiene que madurar, tiene que corregir, es una cosa que a mí me pareció obvia, no sé si a él le pareció obvia, entonces si no corrige pues mala tarde para él, seguirá contribuyendo dentro del movimiento, pero esta meta que se ha fijado (de ir por la presidencia en 2030) ya muy tempranamente, pues se le pone todavía más difícil, que se vea en el espejo de Monreal”, alertó Noroña.

El experimentado político de izquierda sostuvo que ante el fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que rechazó repetir su proceso interno presidencial, aún cuando reconoció que se dieron irregularidades, Marcelo Ebrard realmente no tenía muchas opciones. “Reconoce lo que todos vimos, los problemas que se presentaron, prácticas que no deben estar en el movimiento, pero a la hora de reconocer el triunfo de Claudia ni modo que se lo regatees, no es correcto, no te da la seriedad, la solidez que uno debe tener con el movimiento”.