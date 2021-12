Policía busca pareja adolescente de 15 años que desapareció en tren rumbo a Manhattan

Nueva York, 13 de diciembre (RT).- La Policía del condado de Suffolk en Long Island (Nueva York) se encuentra en la búsqueda de una pareja de adolescentes que desapareció la semana pasada luego de tomar un tren con dirección a Manhattan, aseguran medios locales.

Vincent Abolafia y Kaileigh Catalano, ambos de 15 años, salieron hacia la ciudad de Nueva York de una estación ferroviaria en la localidad de Ronkonkoma el 9 de diciembre. Es probable que visitaran la zona de Time Square y otros sitios de interés del famoso distrito neoyorquino, aseguran las autoridades. Entretanto, un amigo que los acompañó hasta el tren comenta que una semana antes habían visitado el árbol de Navidad de la plaza Rockefeller con la familia de Vincent y planeaban regresar a ese lugar.

Los jóvenes de Long Island fueron reportados como desaparecidos en la noche de ese mismo día y ninguno llevaba consigo su teléfono celular. Desde entonces no se han comunicado o contactado con sus familiares. Su desaparición incluso sorprendió a sus amigos más cercanos.

Sus padres señalan que ninguno tiene antecedentes de haber huido de casa y que tampoco ocurrieron discusiones que pudieran hacer pensar que escaparon. No obstante, James Bonasia, padrastro de Vincent, destaca que ellos habían publicado videos en TikTok que incluían canciones que pueden haber insinuado sus intenciones.

A teenage Long Island couple, #VincentAbolafia and #KaileighCatalano, has been reported #missing after they were last seen taking train to #NewYorkCity last Thursday. They may have visited Times Square. But they never made it home. pic.twitter.com/2ZCRsobwez

