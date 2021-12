En 2020, manufacturas bajaron 7.4% las horas trabajadas; aumentó personal femenino

En el reporte anual se refleja la caída que tuvo el sector manufacturero debido a la entonces nueva pandemia de coronavirus, por la cual se cerraron cientos de giros económicos.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– La industria manufacturera tuvo variaciones anuales negativas en cinco de los seis aspectos que la conforman respecto a 2019, siendo las contracciones más fuertes las registradas en las horas trabajadas (-)7.4 por ciento y el valor de la producción, con (-)5.2 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó esta mañana los resultados de la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera (EAIM) del 2020 (cifras preliminares) para ofrecer un panorama sobre el comportamiento económico de estructura de las principales variables del sector manufacturero del país.

De acuerdo con el reporte, el personal ocupado se redujo en un (-)2.3 por ciento, mientras que los gastos bajaron a (-)4.9 puntos porcentuales y en el caso de los ingresos totales quedó en un (-)4.7 por ciento. Por otra parte, el único sector que ganó fue el del valor de los activos fijos, que muestra un crecimiento anual de 3.8 por ciento, comparado con 2019.

En 2020, la participación del personal ocupado subcontratado se redujo en 0.4 puntos en comparación con la contribución que tenía en 2019. Al interior de dicho rubro también se registraron disminuciones en 13 subsectores, entre los que más destacaron la impresión e industrias conexas 3 puntos, industria del plástico y del hule 2.1 puntos, industria de la madera 1.8 puntos, fabricación de maquinaria y equipo 1.2 puntos y fabricación de muebles 1.1 puntos de diferencia.

Además, en seis subsectores se incrementó la participación del personal subcontratado, los cuales fueron la industria del papel, fabricación de equipo de computación, productos derivados del petróleo y fabricación de aparatos eléctricos, mismos que registran una disminución en su contribución del personal ocupado dependiente.

Según el reporte del Inegi, a cargo de Julio Santella, dos subsectores se mantienen en su composición del personal ocupado por tipo de contratación en 2019 y 2020, los cuales son productos a base de minerales no metálicos e industrias metálicas básicas.

Por sexo y subsector, el personal ocupado total de las industrias manufactureras en 2020 en seis subsectores tiene más de 40 por ciento de mujeres laborando en sus industrias, siendo el de mayor participación el de fabricación de prendas de vestir con 56.4 por ciento del total de personal. Le sigue las otras industrias manufactureras 54.9 por ciento, fabricación de equipo de computación 51.6 por ciento, fabricación de productos textiles 43 por ciento, impresión e industrias conexas 41.1 por ciento e industria del plástico y del hule 40.9 por ciento.

“De acuerdo con la diferencia anual, durante 2020 se tienen 19 subsectores en los que la participación de las mujeres se incrementa, siendo los de mayor dinamismo la fabricación de muebles 1.5 por ciento, seguido por curtido y acabado de cuero y piel e industrias de las bebidas y del tabaco 1.3 por ciento en ambos casos”.

En el caso de las horas trabajadas por el personal de las industrias manufactureras, se registró un crecimiento en las horas laboradas por el personal dependiente de la razón social de 0.4 puntos porcentuales, misma medida en que se reducen las horas trabajadas por el personal subcontratado.

Las remuneraciones medias de las industrias manufactureras presentaron un incremento en 2020 de 4.1 por ciento respecto al año inmediato anterior. En 20 de los 21 subsectores se registró un aumento, destacando la fabricación de aparatos eléctricos 8 por ciento, fabricación de productos metálicos 7.2 por ciento, otras industrias manufactureras 6 por ciento, industrias metálicas básicas 5.9 por ciento, industria del papel 5.8 por ciento y fabricación de equipo de computación con 5.2 por ciento. Por su parte, el subsector referente a derivados del petróleo presenta disminución de 0.7 por ciento respecto al año 2019.