Un instrumento que predice el impacto de mutaciones del SARS-CoV-2, en línea y gratis

Barcelona (España), 14 dic (EFE).- Científicos de varios países han desarrollado una nueva herramienta en línea que permite predecir el impacto de las mutaciones del SARS-CoV-2 y ver en tres dimensiones los movimientos de las proteínas que forman parte del virus que provoca la COVID-19.

La nueva base de datos, impulsada por el grupo de descubrimiento de fármacos del IMIM, en colaboración con el Biophysics Institute (CNR-IBF) del National Research Council de Italia, Paul Scherrer Institute de Suiza y Dompé Farmaceuticio de Italia, permite conocer con un grado de detalle nunca visto su estructura y su funcionamiento, así como predecir su evolución a lo largo de las diferentes mutaciones que ha sufrido y que sufrirá el virus.

Una herramienta que está disponible en línea para todos los investigadores en la web www.scov2-md.org y que proporciona un gran número de simulaciones del funcionamiento de las proteínas del virus y recursos para predecir cómo puede cambiar su función en relación con las mutaciones que se pueden producir en la estructura de este coronavirus.

