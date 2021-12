SpaceX planea extraer CO2 de la atmósfera y convertirlo en combustible, revela Musk

Ciudad de México, 14 de diciembre (RT).- El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció este 13 de diciembre que su compañía aeroespacial se propone extraer dióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo en combustible para cohetes.

Cabe recordar que Musk no abandona la idea de colonizar el planeta rojo y tiene como objetivo construir allí para el año 2050 una ciudad autosuficiente de un millón de habitantes. Esas personas llegarían a Marte en naves Starship, vehículo interplanetario reutilizable que SpaceX está desarrollando.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.

— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021