OMS: Ómicron se expande a ritmo no antes visto; pide acabar desigualdad en vacunas

Ginebra 14 dic (EFE).- La variante Ómicron del coronavirus causante de la COVID-19 ha sido ya detectada en 77 países, aunque probablemente está ya presente en todo el mundo, y se está expandiendo “a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las cepas anteriores”, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La gente está considerando que la variante Ómicron está asociada a casos menos graves, pero ya hemos aprendido antes que subestimar este virus es peligroso”, afirmó el experto etíope.

“Incluso si la Ómicron causa menos casos graves, un fuerte aumento de los contagios puede nuevamente colapsar sistemas sanitarios no suficientemente preparados”, alertó el máximo responsable de la organización con sede en Ginebra.

“Practiquen todo ello, consistentemente, y de la forma correcta”, insistió el director general.

VACUNAR A TODOS ANTES QUE DOSIS DE REFUERZO

El director general de la Organización Mundial de la Salud insistió hoy en que es prioritario que las vacunas anti COVID lleguen a poblaciones que aún no han recibido la primera pauta, antes que suministrar dosis de refuerzo en países con altas tasas de inmunización.

“There remains a vast gap in rates of #COVID19 vaccination between countries:

-41 countries still haven’t been able to vaccinate 10% of their populations

-98 countries have not reached 40%

We also see significant inequities between population groups in the same country”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 14, 2021