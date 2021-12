Competencia de profesores recolectando billetes de un dólar a gatas causa polémica

Estados Unidos, 14 d diciembre (RT).- Una serie de videos de maestros escolares del estado de Dakota del Sur, Estados unidos, que compiten recolectando a gatas billetes, todo ello ante una multitud de espectadores, ha causado polémica en ese país, informan medios locales.

El hecho ocurrió el pasado sábado durante el rentretiempo de un partido de hockey entre los equipos Stampede y Tri-City Storm, disputado en el marco del Premier Center en la ciudad de Sioux Falls.

Ever wonder what $5,000 one dollar bills look like? pic.twitter.com/q4M1dkorn5

— Annie Todd (@AnnieTodd96) December 12, 2021