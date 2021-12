Comienza la reunión de la Fed, caen las acciones: 5 claves en Wall Street

Se esperan subidas de tipos por parte de los bancos centrales de Latinoamérica y en los países emergentes de Europa, mientras que los enloquecidos mercados energéticos europeos hacen más difícil que el BCE mantenga la compostura cuando se reúna el jueves.

Por Geoffrey Smith

Investing.com – La Reserva Federal comienza su reunión de dos días que se espera que termine con un movimiento de aceleración del ajuste de la política monetaria. Los datos de los precios al productor de Estados Unidos de noviembre podrían ayudar a mostrar por qué.

Las acciones y criptomonedas se han visto sometidas a una gran presión a medida que se acerca el fin de la era del dinero libre. También se esperan subidas de tipos por parte de los bancos centrales de Latinoamérica y en los países emergentes de Europa, mientras que los enloquecidos mercados energéticos europeos hacen más difícil que el BCE mantenga la compostura cuando se reúna el jueves.

Y la Agencia Internacional de la Energía prevé una fuerte caída de la demanda mundial de petróleo en el primer trimestre del año que viene.

Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes este martes, 14 de diciembre, en los mercados financieros.

1. La Reserva Federal comienza su reunión; dato el IPP

La Reserva Federal comienza una reunión de dos días, una semana después de que el presidente Jerome Powell señalara que había cambiado de opinión sobre el actual aumento de la inflación y sugiriera que el banco central adelantará el fin de sus compras de bonos.

El Comité Federal de Mercado Abierto se reúne con un contexto de inflación al consumo en máximos de casi 40 años, aunque los efectos de base por sí solos sugieren que la tasa anual podría haber tocado techo en noviembre. Los datos de inflación de precios al productor de noviembre se publicarán a las 14:30 horas (CET).

El FOMC no publicará sus decisiones hasta el miércoles. Sin embargo, es probable que la tendencia a subir los tipos de interés en todo el mundo se refuerce hoy con las subidas en Hungría y Chile.

2. Hasta los más fuertes empiezan a vender ante el probable ajuste de la política monetaria

La perspectiva del fin de la era del dinero gratis de la Fed está pasando factura a algunas de las jugadas de mercado más especulativas del año.

Acciones como las de GameStop (NYSE:GME) y AMC Entertainment (NYSE:AMC), que han encarnado la ola de operaciones centradas en el impulso por parte de los inversores minoristas este año, cayeron con fuerza el lunes y están ampliando pérdidas antes de la apertura de hoy.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

También se ven sometidas a una gran presión las criptomonedas: El Bitcoin ha caído hasta 46.104 dólares y sigue bajando después un 2.8 por ciento con respecto al cierre del lunes, a pesar de haber recuperado parte de sus ganancias. El Dogecoin fue la excepción, subiendo un 15 por ciento después de que Elon Musk dijera que Tesla (NASDAQ:TSLA) empezaría a aceptar pagos en la moneda digital “a ver cómo va”. Doge ha perdido aun así un 74 por ciento desde sus máximos de principios de año.

3. Las acciones apuntan a una apertura a la baja; las acciones memes, en el punto de mira

Las acciones estadounidenses apuntan a una apertura a la baja, ya que los inversores retiran algo de dinero antes de la reunión de la Fed.

Aunque los participantes del mercado siguen confiando en que la nueva variante Ómicron del virus COVID-19 será menos virulenta que sus predecesoras, sigue preocupando la rapidez con la que se está extendiendo y si esto desencadenará medidas más restrictivas en los sectores de consumo en particular.

Hacia las 12:20 horas (CET), los {{8873|futuros del Dow Jones}} descienden 7.5 puntos, esencialmente planos, mientras que los {{8839|futuros del S&P 500}} bajan un 0.2 por ciento y los {{8874|futuros del Nasdaq 100}} se dejan un 0.6 por ciento.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Entre las acciones que probablemente acapararán la atención este martes se encuentran las de Terminix, que acordó su adquisición por parte de la empresa británica Rentokil por 6 mil 700 millones de dólares en una transacción de efectivo y acciones, y las de Coinbase (NASDAQ:COIN), debido a la volatilidad de los mercados de criptomonedas.

4. Los mercados europeos del gas y la electricidad vuelven a dispararse mientras Alemania rechaza la aprobación rápida del Nord Stream 2

Los precios del gas y la electricidad en Europa vuelven a alcanzar máximos históricos por segundo día consecutivo, después de que la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, advirtiera de que no habrá una certificación rápida del nuevo gasoducto Nord Stream 2.

Los precios del gas al contado de los Países Bajos, de referencia para el noroeste de Europa, han subido hasta alcanzar los 122.92 euros por megavatio-hora, para después retroceder ligeramente. Por su parte, los precios diarios de la electricidad en Francia superaron los 300 euros por megavatio-hora y los futuros a un año de Alemania superaron los 200 euros por megavatio-hora.

La perspectiva de una reducción sostenida de los precios de la energía de la eurozona, que impulsa el riesgo de un período prolongado de inflación por encima del objetivo, es un telón de fondo incómodo para la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

5. El petróleo se debilita porque la AIE rebaja las previsiones de demanda; la variante Ómicron llega a China

Los precios del crudo se debilitan después de que la Agencia Internacional de la Energía rebajara su previsión de demanda de petróleo para el primer trimestre del año que viene en 600 mil barriles al día, lo que hace que el mercado mundial vuelva a tener un considerable superávit.

Hacia las 12:30 horas (CET), los futuros del crudo estadounidense bajan un 0.2 por ciento hasta 71.14 dólares por barril, mientras que el Brent de referencia mundial se deja un 0.2 por ciento hasta 74.23 dólares por barril.

Los datos del Instituto Americano del Petróleo sobre las reservas de crudo de Estados Unidos se publicarán a las 22:30 horas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INVESTING.COM. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Investing.com https://www.sinembargo.mx/author/investing Investing.com es una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. Con más de 21 millones de usuarios mensuales y más de 180 millones de sesiones, Investing.com es una de las tres mejores webs financieras del mundo según SimilarWeb y Alexa.