Autoridades rechazan prisión domiciliaria para el narco Miguel Ángel Félix Gallardo

El exlíder del Cartel de Guadalajara, promovió un amparo contra la resolución del Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, que le negó el beneficio de prisión domiciliaria.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Luego de que le negaron el beneficio de prisión domiciliaria, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” y exlíder del Cartel de Guadalajara, promovió un amparo contra dicha determinación ante el Juzgado sexo de Distrito con sede en Zapopan, Jalisco.

En el escrito, el excapo argumentó que pese a su delicado estado de salud le negaron la posibilidad de cumplir con lo que resta de su condena en su vivienda, resolución que emitió Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México.

La defensa de Félix Gallardo, incluso, acusó de discriminación al juzgador que le negó la prisión domiciliaria a su cliente, pues, detallaron, no tomó en cuenta que el exnarcotraficante perdido la vista en un ojo, no escucha y casi no se puede mover.

“El Jefe de Jefes” fue detenido en abril de 1989, pero hasta el 2017 fue condenado a 37 años de cárcel por el delito de homicidio calificado en contra del agente de la DEA, Enrique Camarera Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar, integrante de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Con 76 años de edad se encuentra recluido en el complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, en donde convive con 150 internos, por lo que su familia y abogados están en busca de una amnistía federal para que cumpla en su casa con el resto de su sentencia.