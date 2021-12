Senado aprueba espacios 100% libres de humo y frena la publicidad del tabaco

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al Senado de la República para que la Ley de Control de Tabaco no tenga “ningún hueco” que permita el uso de cigarros electrónicos en México.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Con el fin de promover acciones de prevención y mitigación de daños a la salud de la población, el Senado de la República aprobó esta tarde reformas a la Ley General para el Control del Tabaco.

Con unanimidad, por 97 votos a favor, se establecen como espacios 100 por ciento libres de humo y emisiones: los espacios cerrados, los lugares de trabajo, el transporte público, escuelas y todo lugar con acceso al público. También se prohíbe la publicidad o promoción de productos derivados del tabaco.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, celebró la votación del Senado. “Gracias al Congreso de la Unión, México tendrá un marco legal que garantizará espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y el control estricto de la publicidad”, escribió el funcionario en redes sociales.

“Felicito a las y los legisladores de ambas cámaras que votaron de manera unánime a favor del derecho a la protección de la salud y del interés superior de la niñez por encima de cualquier interés privado”, añadió.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al Senado de la República para que la Ley de Control del Tabaco no tenga “ningún hueco” que permita el uso de cigarros electrónicos en México.

“Queremos que no quede ningún hueco que se preste a interpretaciones. Queremos que sea muy claro que no se permite que puedan utilizarse los cigarros electrónicos. Que no quede ninguna puerta abierta y que se evite que se introduzcan este tipo de cigarros al país”, dijo el líder del Poder Ejecutivo desde Palacio Nacional.

López Obrador recalcó que está demostrado que los cigarros electrónicos son dañinos para la salud y afectan principalmente a las y los jóvenes. “No puede ser que un interés mercantil o comercial -que el lucro- esté por encima de la salud”, aseguró.

“No queremos nada que dañe a la salud, y no hay una influencia que valga, ya no es ese poderoso caballero Don Dinero el que domina México. Ya es el interés general (…) cuidar la salud del pueblo, no el interés de mercaderes sin escrúpulos”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Por esta razón, el Presidente pidió a los legisladores que se analice cuidadosamente la iniciativa y “no se apruebe al vapor”.

El Subsecretario Hugo López-Gatell precisó que la reforma, que ya fue aprobada unánimemente en San Lázaro, establece espacios 100 por ciento libres de humo y regula de manera estricta la publicidad, propaganda y patrocinio del tabaco.

La propuesta de reforma surge a partir de un convenio internacional al que el Estado mexicano suscribió, por lo que debe de “ponerse más o menos al día” de las disposiciones incluidas en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, indicó el funcionario de la Secretaría de Salud.

“Sabemos que hay una reserva de Ley que fue presentada por el Senador perredista Juan Manuel Fócil. Y esa reserva surgió mágicamente la semana pasada, cuando sabemos que cabilderos de Philip Morris International estuvieron rondando el Senado”, acusó López-Gatell.

La otra parte de la actualización a la Ley contempla una armonización en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, en la que Tabla de Fracciones Arancelarias establece que los cigarros electrónicos son la excepción a la prohibición de importación.

El Subsecretario explicó que existen tres tipos de artefactos electrónicos para el consumo de tabaco: los vapeadores, los vapeadores sin nicotina y los cigarros electrónicos. Derivado de este “truco” a la Ley regulatoria, los cigarros electrónicos no estarían prohibidos, lo que generaría un conflicto comercial al aplicarse la prohibición sólo a los vapeadores.

“Hay dos inconvenientes obvios: uno, para la salud. Los tres tipos de productos son muy dañinos a la salud. Más allá de ser productos de tabaco, por su naturaleza específica son adicionalmente muy dañinos. Y la segunda inconveniente es de tipo comercial: al prohibir los vapeadores y no los cigarros electrónicos se establece una situación de discriminación que sería repudiada en tribunales por asuntos comerciales. Consideramos que es un truco, porque eso es lo que se pretende, inducir un litigio estratégico por parte de la industria tabacalera para que se quite la prohibición en su conjunto”, advirtió.