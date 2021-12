Autopsia revela que exjugador de la NFL que mató a 6 personas tenía lesión cerebral

Por Michelle Liu

Estados Unidos (AP).- Un autopsia reveló una grave daño cerebral en el lóbulo frontal del exjugador de la NFL que mató a tiros a cinco personas antes de suicidarse en abril, las autoridades informaron el martes.

Ex-NFL player Phillip Adams had same 'severe' CTE (a degenerative brain disease )as Aaron Hernandez when he killed 6 innocent people and himself in April: Doctors blame league for IGNORING him when he begged for help

Adams stopped playing in 2015 after playing 78 NFL games pic.twitter.com/eOdNikxdWp

— Lilian Chan (@bestgug) December 14, 2021