Policía de EU es acusado de trabajar para red de tráfico sexual que operaba en México

Nueva York, 14 de diciembre (EFE).- Seis personas, entre ellas un agente de policía, fueron acusados este martes de participar en una red de tráfico sexual de mujeres (algunas de ellas menores) que traían desde México bajo promesas de una vida mejor, informó la Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York.

La Fiscalía presentó catorce cargos contra estas seis personas, entre las que hay además dos mujeres, que incluyen conspirar para transportar menores y el transporte de menores, tráfico sexual, sobornos y conspiración para cometer extorsión, actividades que practicaron durante años.

Los acusados “conspiraron para convencer a mujeres jóvenes y niñas menores de que viajaran a los Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor y las obligaron a prostituirse una vez que llegaron”, con la ayuda de “un policía corrupto”, dijo en el comunicado el Fiscal federal para el Distrito Este, en Brooklyn, Breon Peace.

(1/3) “As alleged, the defendants conspired to lure young women and minor girls to travel to the United States based on false promises of a better life and forced them into prostitution once they arrived,” stated United States Attorney Peace.

