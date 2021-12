“Él dice cosas raras sobre mí”, cuenta Julio César Chávez Jr. sobre su padre

Julio César Chávez Jr. se alista para reaparecer en el ring, tras una ausencia que se presumía era un “retiro espiritual”, con una pelea en Sinaloa el próximo 18 de diciembre.

Por Wilson Flórez

Ciudad de México, 14 de diciembre (La Opinión).- La carrera de Julio César Chávez Jr. ha estado envuelta en polémicas. Sus fracasos y escándalos han dejado atrás la difícil responsabilidad de continuar con el legado del “Gran Campeón Mexicano”. La relación entre Chávez Jr. y su padre se ha visto marcadas por críticas de lado y lado. Bajo estas circunstancias el hijo del “César del Boxeo” explicó las razones de sus discrepancias.

“Le cuentan a veces a mi papá cosas que él no entiende (…) Y lo que me pasa a mí es que me encabrono y me molestó que a mi papá lo distraigan conmigo porque yo jamás lo molesto a él. Yo siempre he trabajado para estar bien con él y no molestarlo”, explicó el boxeador en a través de sus redes sociales.

Por otra parte, Chávez Jr. insinuó que parte de las molestias de su padre se debe a que ha sido influenciado por rumores de los medios de difusión. Incluso, el boxeador reveló que sus hermanos consideran que él es el consentido de Julio César Chávez.

“Él dice cosas raras sobre mí porque como me ven ahorita yo estoy siempre con él o mejor, porque ahorita estoy dando el peso para la pelea. Mis hermanos dicen que soy el hijo consentido, pero porque ellos andan bien mal, son bien antreros. Mi papá nunca me ha visto mal”, explicó el púgil mexicano.

A pesar de ser “el hijo consentido”, no está de más recordar que en la última pelea de Chávez Jr, aquella en la que fue venció por Anderson Silva, Julio César Chávez fue muy crítico al considerar que sus hijos ya deben ir pensando en el retiro.

