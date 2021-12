“No tengo conocimiento de que exista investigación real en mi contra”: Gloria Trevi

Tras varias acusaciones de distintos medios sobre Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, por evasión fiscal, la cantante demandará a todos los periodistas y aquellas personas que la han difamado sin pruebas en su contra.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Mediante una conferencia de prensa, Gloria Trevi y su equipo de abogados afirmaron que demandarán a medios, periodistas y toda aquella persona que siga difamando su carrera sin tener pruebas en su contra.

Esta mañana, un equipo de abogados anunciaron las demandas que Trevi presentará en su defensa tras las acusaciones de medios de comunicación por supuesto fraude de lavado de dinero junto a su esposo, Armando Gómez Martínez.

“Al día de hoy yo no tengo conocimiento de que exista una investigación real en mi contra ya que no he sido citada, ni notificada para presentarme ante ninguna autoridad. Si así sucediera lo haría sin temor alguno. Por otra parte, hay personas que han estado diciendo cosas falsas e infundadas con respecto a mí que están afectando mi estado emocional, mi integridad, la de mi familia, mi trabajo y por esto he decidido tomar acción legal en contra de quienes resulten responsables hasta llegar a la raíz histórica de esta situación”, dijo Gloria Trevi a los medios a través de un video presentado en la conferencia.

El abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz comentó que la intérprete ha recibido acusaciones sin fundamento por parte de la prensa quienes han señalado que Trevi es investigada por malversación de fondos y pagos hacendarios.

Por otra parte, Olivia Rubio, abogada de Gloria, explicó que hay libertad de expresión pero “la gente debe conocer que hay limitantes, Gloria quiere una garantía de no repetición de lo que vivió hace años cuando sufrió por calumnias”.

Los abogados revelaron que Gloria Trevi no cuenta con un amparo ya que no hay ninguna notificación o citatorio por parte de las autoridades hacia ella y enfatizaron que la cantante es una “persona recta” y que va a cooperar con las autoridades de ser necesario.

Las demandas que Gloria Trevi interpondrá será en materia penal por “difamación” y para solicitar la reparación de daños por la pérdida de contratos que ha sufrido últimamente, mientras que también interpondrán una demanda de carácter civil por el daño moral generado en contra de su familia.

“Hay personas que han estado diciendo cosas falsas e infundadas respecto a mí que están afectando mi estado emocional, mi integridad, la de mi familia, mi trabajo y por esto he decidido tomar acción legal en contra de quiénes resulten responsables hasta llegar a la raíz histórica de esta situación. Ya no tengo nada más de que hablar de esto, el asunto está en manos de mis abogados”, expresó la cantante en el video.

Gloria Trevi ha desmentido los señalamientos sobre los supuestos delitos que algunos medios y periodistas le han imputado, sobre como su esposo Armando Gómez lidera una red de lavado de dinero que cuenta con varias empresas y la cooperación de la propia artista.

Dentro de la información que confirmaron los abogados de Trevi se mencionó que lo único que la intérprete de “No querías lastimarme” y su equipo pedirán a cambio será el cese por completo de los ataques directos e indirectos, en medios y redes sociales, que presuntamente se han realizado en contra de ella.

“La víctima en este caso, la señora Gloria Trevi, necesita un reconocimiento por parte de la sociedad de que ella fue una víctima, que ella no fue una perpetradora. En este caso, el hecho de la reparación económica no es lo importante, lo importante es el reconocimiento y las garantías de no repetición. Esto implica que por su puesto que hay una libertad de expresión, pero esa libertad de expresión tiene límites y los límites los establece claramente la constitución”, agregó la abogada Olivia Rubio.

Asimismo dieron a conocer que el próximo jueves presentarán formalmente, en otra rueda de prensa, la lista con los nombres de las personas contra las que emitirán las denuncias.

El pasado 20 de septiembre, la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia en contra de la cantante y su esposo, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita, según informó el diario La Jornada.

En la denuncia la UIF consideró que las empresas que la pareja posee -entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005- y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estarían siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

Armando Gómez Martínez, fue detenido en EU en noviembre de 1999 ya que se detectó que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.

En 2005, el abogado se declaró culpable, por lo que fue sentenciado a cuatro meses de prisión, mismos que cumplió en la cárcel La Villa, en Hidalgo, Texas.

Por su parte, Trevi y su entonces pareja Sergio Andrade, fueron acusados de una red de corrupción, abuso y violación de menores de edad, por lo que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua giró una orden de aprehensión contra ambos. Luego de estar prófugos, Trevi y Andrade fueron detenidos y enviados a una cárcel en Brasil en donde permanecieron tres años.