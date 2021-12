Residente lanza mensaje en contra de José Kast, candidato a la presidencia de Chile

Las elecciones presidenciales en Chile se llevarán a cabo el próximo 19 de Diciembre donde el pueblo tendrá que escoger entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast. Ante la situación Residete mandó un fuerte mensaje al país criticando a Kast.

Por Enlai li Acevedo

Ciudad de México, 14 de diciembre (La Opinión/SinEmbargo).- El cantante Residente, exvocalista de Calle 13, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual le lanzó un polémico mensaje al candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast a quien llamó: “Charlatán”. El mismo dijo que le preocupa mucho este tipo de “dictadores” en América Latina.

“Este mensaje va dirigido a todos los chilenos. Mi interés no es meterme en algo que no vivo o entiendo porque no soy chileno. Pero es muy preocupante ver que en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible, retrógrado y oscuro como Kast. Este candidato no quería a la ONU en su país… la misma organización que se creó para mantener la paz… Este candidato quiere sacarla. Es obvio que este tipo lo primero que hará si entra al poder será violentar los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones colectivas”, expresó Residente en el video.

Asimismo el intérprete de “René” mencionó que Kast es otro Pinochet para Chile.

“Este charlatán en su discurso está alabando el ataque del 11 de septiembre en Chile. El mismo que ocasionó una dictadura de 17 años, donde el número de víctimas supera las 38 mil personas… No puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet[…] No solo sería el retroceso de un país entero, sino que sería un golpe grandísimo a todos nuestros países, porque cada dictador que existe en América Latina le duele a todo el continente”, fueron parte del mensaje que dio el cantante Residente al pueblo de Chile en el que critica algunas de las políticas y discursos que ha tenido el candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast.

La finalidad del cantante es apoyar a todos los chilenos y que hagan conciencia a la hora de las elecciones que se aproximan en el país, demostrando el cariño que Residente le tiene a todos ellos.

“Por eso esto que les digo, lo digo del fondo de todo mi ser porque tengo muchos amigos chilenos… Si fuese chileno, nunca permitiría que alguien como Kast entre en el poder. Esto se los digo de todo corazón ¡Qué viva Chile ca***”, concluyó.

El video se ha vuelto viral en cuestión de minutos. Todos los chilenos han opinado a favor y también en contra de los planteamientos de Residente. Recordemos que las elecciones presidenciales en Chile se llevarán a cabo el próximo 19 de Diciembre donde el pueblo chileno tendrá que escoger entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast.

