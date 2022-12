La campeona Francia y el invicto Marruecos definirán al segundo finalista de Qatar

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Francia el vigente campeón del mundo y uno de los equipos que mejor futbol ha desplegado en este campeonato y, Marruecos, la gran revelación de Qatar 2022 al ser la primera selección africana en llegar a unas semifinales de un mundial, se juegan el segundo pase a la gran final en donde enfrentarán a la Argentina de Lionel Messi.

Será la primera ocasión en la que franceses y marroquiés se vean las caras en una Copa del Mundo, además, se tratará del primer partido oficial entre ambos equipos. Hasta el momento, el historial entre ambas selecciones es de siete partidos, con un saldo de tres victorias para Francia y cuatro empates.

Franceses y marroquíes llegan a la antesala de la final de Qatar 2022 luego de haber eliminado a dos de los grandes favoritos en octavos. Los galos vencieron 2-1 a Inglaterra, que no supo aprovechar sus oportunidades de gol, mientras que los africanos rompieron una vez más todos los pronósticos al derrotar 1-0 a Portugal.

A pesar de que Francia luce como el gran favorito para avanzar a la final, en frente tendrá a Marruecos, equipo que ha sorprendido al mundo futbolístico y que llega con la intención de dar una nueva campanada y convertirse en la primera selección africana en jugar una final de un mundial.

La realidad es que, desde antes de empezar el mundial, pocos eran los que le daban alguna posibilidad a Marruecos y menos eran aún los que creían que pudiera llegar hasta las semifinales. Pero con el paso de los juegos, la selección dirigida por Walid Regragui demostró ser un equipo sólido que puede competirle a cualquier selección, para muestra, “Leones del Atlas” no han perdido ningún partido en este torneo y solo han recibido un gol, ante Canadá en fase de grupos, el cual fue autogol.

Los africanos empataron 0-0 con Croacia, uno de los semifinalistas, en grupos, derrotaron a Bélgica, otro de los llamados favoritos también en la primera ronda, eliminó en tanda de penales a España en octavos de final y venció en tiempo regular a la Portugal de Cristiano Ronaldo. En todos estos compromisos Marruecos salía como víctima.

“Me preguntan si podemos ganar el Mundial y yo digo por qué no podríamos soñar con ganar el Mundial. Soñar no cuesta nada”, dijo Walid Regragui, el técnico de Marruecos, que nació en Francia. “Las selecciones están acostumbradas a ganar el Mundial y nos hemos enfrentado a grandes rivales, no la hemos tenido fácil. “Cualquiera que nos toque jugar nos va a tener miedo”, añadió.