VIDEO: Poder Judicial de Puebla alberga homenaje a Barbosa; reconoce servicio público

Durante el homenaje, magistrados del Poder Judicial estatal realizaron guardias de honor al lado del féretro de Miguel Barbosa Huerta.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El segundo homenaje póstumo del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se llevó a cabo esta mañana en el Palacio de Justicia, ubicado en la colonia San Francisco Mayorazgo.

En el recinto, el Magistrado Consejero de la Judicatura, Joel Sánchez Roldán, dirigió unas palabras en las cuales destacó la labor del Gobernador, quien ayer falleció a los 63 años de edad en un hospital de la Ciudad de México.

“Sé que no hay palabras que mermen la pena que implica la pérdida de un ser querido, de un gran hombre al que tuve la oportunidad de conocer como otros compañeros de esta institución en nuestro respectivo andar. Nuestro amigo se siguió siempre por el gran amor a su familia, el gran afecto a sus amigos, y por su diligencia y prioridad en el ejercicio de su función”, inició Roldán.

Asimismo, recordó una de las frases utilizadas por el Gobernador, con la cual, dijo, mostró la actitud que tuvo en la lucha de sus convicciones: “Yo no me canso, yo no me rajo, yo no me abro hasta donde tope y a lo que tope”.

El Poder Judicial del Estado de Puebla realiza un homenaje luctuoso para despedir al gobernador Miguel Barbosa Huerta. Puedes seguir la transmisión en esta liga: https://t.co/N6OOFKx5D7. pic.twitter.com/hva346oZ9R — Poder Judicial del Estado de Puebla (@PodJudPuebla) December 14, 2022

“Frase coloquial que cumplió a cabalidad en el servicio público, siempre dio lo mejor de sí sin importar cualquier reto y contratiempos que se le pusiera enfrente, fue un gran guerrero, eso es una enseñanza, un gran legado que debemos observar para honrar su memoria, para ser mejores personas y mejores servidores públicos”, añadió.

Sánchez Roldán lamentó la muerte de Miguel Barbosa y a nombre de los miembros del Poder Judicial envió sus condolencias a la familia del mandatario de Puebla. “Gracias por todo, señor Gobernador. Descanse en paz y hasta pronto”, concluyó.

Al terminar, el cuerpo del Gobernador fue trasladado a Casa Aguayo, donde se espera que el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabece la ceremonia en compañía de la familia de Barbosa.

Previamente, el Gobierno del estado de Puebla informó que los poblanos podrán asistir al homenaje de cuerpo presente del Gobernador que se realizará en Casa Aguayo, instancia de Gobierno donde despachaba el mandatario estatal.

Quienes tengan la intención de asistir al homenaje en Casa Aguayo, podrán hacerlo a partir de las 13:00 horas, aseguró el Gobierno.

También se dio a conocer que los servicios fúnebres se efectuarán en las capillas de la funeraria “Camino al Cielo”, ubicadas en el Boulevard Forjadores.

Cabe destacar que el primer homenaje fue en la sede del Congreso estatal, ubicado en el Centro Histórico, donde diputadas y diputados de todos los partidos políticos también realizaron guardias de honor.

Homenaje póstumo al Gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. https://t.co/CarVRjJfYh — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) December 14, 2022

Ayer, el Presidente López Obrador fue el primero en confirmar el fallecimiento del Gobernador de Puebla a través de sus redes sociales, resaltando su buena relación, por lo que en el homenaje se espera que recuerde la amistad que mantuvo con Miguel Barbosa Huerta.

“Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, Gobernador del estado del Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo.

Hoy, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal recordó a Miguel Barbosa Huerta como un luchador por la democracia; además, anunció su viaje a Puebla para rendirle un homenaje póstumo.

“Lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y Gobernador del estado de Puebla. Nos conmovió a todos y vamos a reunirnos a las 11:30. Vamos a ir a Puebla y rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con sus familiares. Desde ayer he estado en comunicación con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años”, expresó.

Poblanas y poblanos participan en el Homenaje Póstumo en memoria del gobernador @MBarbosaMX, donde con afecto y calidez ofrecen un último adiós al mandatario, además de acompañar a familiares y amigos. pic.twitter.com/hTfLHis1iO — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 14, 2022

Inmediatamente, el Presidente López Obrador rememoró los encuentros que sostuvo con el Gobernador, a quien, dijo, lo conoció en 1990 o 1989 en Puebla.

“Él es originario de Tehuacán, de esa región. Estuve hace poco con él en su pueblo, hace como dos años. Empezamos ahí el programa de ‘La escuela es nuestra’ y este año cumplimos bastante, estuvimos en la conmemoración de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo. Fue un homenaje muy importante a quienes lucharon por nuestra Patria. Él estaba muy insistente en que debía yo de asistir, lo acompañé”.

“Luego nos encontramos varias veces”, señaló López Obrador, siendo la última vez en la marcha del 27 de noviembre con motivo del cuarto aniversario del inicio de su administración. La iniciativa de la marcha, recordó, surgió desde que Miguel Barbosa había convocado a una movilización en las calles de Puebla.

“Antes habíamos estado en Axutla, donde se firmó el Plan de Ayala, en los límites de Guerrero con Puebla, ahí estuvimos juntos. De ahí surgió su propuesta de hacer una manifestación, una marcha en Puebla para defender al Gobierno y a la Transformación, cuando la embestida de los conservadores. Y antes que nadie él convocó a esa movilización y eso llevó a que el informe se convirtiera en marcha y estuvo con nosotros al inicio de la marcha, estuvimos juntos y luego en Puebla hizo también, posteriormente, su movilización”.

Saludé fraternalmente al presidente @lopezobrador_. Le recordé que #Puebla y los poblanos estamos con él, que seguimos adelante en el camino de la #CuartaTransformación. pic.twitter.com/50I2qsBFOy — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) November 27, 2022

Sobre las causas de la muerte, fuentes extraoficiales refirieron a Periódico Central que el Gobernador Miguel Barbosa sufrió un coma irreversible, es decir, muerte cerebral.

Además, las mismas fuentes comentaron que el pasado viernes se complicó el estado de salud del mandatario, en específico, por un malestar en los riñones. Sin embargo, los médicos intentaron dializar, pero él se negó.

En un comunicado conjunto de los Poderes del Estado de Puebla, se anunció que la Secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill, asumirá las funciones de encargada de despacho, en tanto que el Congreso nombra a un sustituto.

De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Puebla, una de las facultades del Congreso del Estado es la de elegir al ciudadano que asumirá el control del Poder Ejecutivo en caso de las ausencias, temporales o definitiva.