Christian Von Roehrich se ampara; FGJ-CdMx le pide que se entregue “si nada debe”

La Fiscalía capitalina hizo un llamado al exalcalde Christian Von Roehrich para que se presente a declarar ante la autoridad judicial.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El Diputado panista Christian Von Roehrich de la Isla solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta relación con corrupción inmobiliaria en la Alcaldía de Benito Juárez, informó Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

“Tenemos conocimiento de la justicia federal que Christian promovió una solicitud de amparo; no obstante, le hacemos un llamado a que se presente a declarar ante la autoridad judicial. El que nada debe nada teme”, aseveró el vocero de la Fiscalía en conferencia de prensa.

Ulises Lara agregó que el exjefe delegacional de Benito Juárez posiblemente autorizó obras que no se han construido.

“Durante la gestión de Christian ‘N’ como jefe delegacional, posiblemente autorizaron que se suscribieran contratos con diversas empresas a las que se les pagaron más de 207 millones de pesos, con lo que se generó un daño al erario de la Ciudad de México”, informó.

Esta Fiscalía es imparcial y busca la verdad en todas las investigaciones sin excepción. Aquí más detalles de la vinculación a proceso de ex servidores públicos posiblemente relacionados con actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez: https://t.co/p4stizizOB — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 14, 2022

El vocero de la Fiscalía capitalina también dio a conocer que un Juez de Control vinculó a proceso por los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades a Ismael “N” y Alejandro “N”, exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia de este miércoles, el Juez ratificó prisión preventiva justificada y cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria de ambos imputados, quienes fueron detenidos el jueves pasado, al igual que José “N”, otro exfuncionario que fue vinculado a proceso desde el sábado.

El mismo día, Ismael “N” y Alejandro “N” habrían solicitaron la duplicidad del término constitucional a través de sus defensas para que su situación jurídica fuera definida hasta hoy.

Los tres exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez fueron imputados el 10 de diciembre en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones cometido por servidor público.

Derivado de la detención realizada por detectives #PDI, la @FiscaliaCDMX formuló imputación contra tres ex servidores públicos de la @BJAlcaldia, por posible uso ilegal de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa.https://t.co/lgbRk2UXG9 pic.twitter.com/q4cdao3n5n — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) December 11, 2022

La acusación fue formulada por el Ministerio Público, por lo que, luego de celebrarse audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, José “N”, Ismael “N” y Alejandro “N” permanecieron desde entonces en prisión preventiva justificada.

El primero fue contralor interno (responsable del Órgano Interno de Control), asesor de la Jefatura delegacional, director de recursos materiales y servicios urbanos, y director general de administración, de la Alcaldía Benito Juárez. “El nivel de responsabilidad lo coloca en área de decisión que debería evitar que se fueran los dineros distintos a donde fueron asignados”, dijo en su momento Lara López.

Los otros dos detenidos eran sus subordinados. José Ramón “N” era subdirector de servicios generales en la Alcaldía y Alejandro “N” era subdirector de servicios para este tipo de efectos de mantenimiento. Mientras que Nicias “N”, quien fungió como director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018, fue detenido el 18 de octubre al ser considerado uno de los presuntos líderes del llamado “Cártel Inmobiliario”.

Detectives de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron a Ismael “N”, José “N” y Alejandro “N”, ex servidores públicos, probablemente relacionados en el caso de bienes raíces en Benito Juárez, por posibles irregularidades y actos de corrupción. https://t.co/PscBuTYpU4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 8, 2022

Un día antes, la FGJ-CdMx informó que un Juez libró una orden de aprehensión contra Von Roehrich por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades durante su gestión como Alcalde, pero fue “sustraído de la justicia” horas después de que las autoridades consiguieran una orden de aprehensión en su contra.

Además, el vocero destacó que dado que el Congreso local no otorga fuero común, podían proceder contra el actual Diputado del PAN. “En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christian ’N’ no cuenta con inmunidad procesal”, detalló.

🚨#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de CDMX solicitó a la Interpol y al Instituto Nacional de Migración emitir una Ficha Roja y Alerta Migratoria contra Christian Von Roehrich. pic.twitter.com/FCHeAmf9pT — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 10, 2022