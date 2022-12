Peta protesta contra tienda en NY con ropa y accesorios que simulan piel humana

Los Ángeles, 14 de diciembre (LaOpinión).- La organización defensora de los animales Peta vistió este miércoles a tres mujeres con ropa que parecía piel humana, en las que se veían orejas, narices, bocas y dientes, para protestar frente a una tienda neoyorquina de la popular cadena de ropa Urban Outfitters contra la venta de mercancía confeccionada con pelo y pieles de animales.

Según la organización, el grupo espera que el “espantoso desfile de moda”, como lo definieron, haga que la gente se cuestione la aceptabilidad de usar y ser la piel de la moda, algo que las marcas de Urban Outfitters, incluidas Anthropologie y Free People, hacen al vender lana, cachemira, mohair, cuero, plumón, seda y lana de alpaca, todo lo cual representa violencia extrema, crueldad y miedo.

Food for thought: if you wouldn’t buy human leather, why buy cow leather? pic.twitter.com/32TW76PQAe

— PETA (@peta) December 15, 2022