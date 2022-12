México se queda sin NFL en 2023 por remodelaciones al Estadio Azteca para el Mundial

Por Gustavo García

Ciudad de México, 14 de diciembre (AsMéxico).- La NFL comenzó la planeación del próximo partido en México cuando terminó el juego entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers. Aunque la liga está comprometida con sus aficionados mexicanos, estos deberán esperar para después de 2023.

Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, anunció que la liga no realizará ningún partido en México durante la temporada 2023 debido a las remodelaciones del Estadio Azteca para la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Acorde el reporte de Ian Rapoport, de NFL Network, esto significa, que el próximo año habrá dos partidos en Alemania en lugar de uno. La esperanza de la liga es volver a territorio mexicano para 2024.

La remodelación del recinto de Coapa está programada para iniciar a mediados de 2023 y la duración estimada de la misma es entre 12 a 18 meses.

NFL executive Peter O’Reilly says the NFL will not play a game in Mexico next year because the stadium will undergo renovations for the World Cup. Thus, likely two games in Germany instead.

