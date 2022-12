“Mi turno de usar la capa ya pasó”: Henry Cavill confirma que dejará de ser Superman

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El actor Henry Cavill dio a conocer que no volverá a interpretar a Superman como lo había anunciado hace menos de dos meses, luego de que se reuniera con el director James Gunn, el nuevo copresidente de DC Studios.

En sus redes sociales, Cavill compartió que, aunque en una escena de Shazam se indicó que volvería, Gunn y el otro copresidente del estudio, Peter Safran, le comunicaron que no regresará como Superman durante su encuentro.

“Para aquellos que han estado a mi lado a través de los años, podemos lamentarnos por un momento, pero luego debemos recordar: Superman está todavía alrededor. ¡Todo lo que él defiende, todavía existe. Y los ejemplos que nos da están aún ahí! Mi turno de vestir la capa ya pasó, pero nunca lo hará lo que él defiende”.

Por su parte, el director James Gunn anunció que entre los proyectos de películas de DC en los que trabaja, está un nuevo filme de Superman, escrito por él, que estará centrado en el superhéroe cuando era más joven.

Por la razón anterior, Cavill quedaría fuera del papel, pero no de las posibilidades de trabajar con Gunn en un futuro.

But we just had a great meeting with Henry and we’re big fans and we talked about a number of exciting possibilities to work together in the future.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022