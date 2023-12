El desafuero del Fiscal Carmona se politizó: ONG; “diputados olvidaron la justicia”

Para desechar el desafuero se necesitaba obtener la mayoría calificada, es decir, 11 votos a favor, la cual no alcanzaba la oposición, pero gracias al apoyo de Alberto Sánchez de Morena se logró el porcentaje requerido para no homologar el desafuero de Uriel Carmona que se avaló a nivel federal.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, es un tema que se ha politizado y en el cual se ha perdido el interés por hacer justicia, afirmó Roberto Salinas, Director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.

En entrevista en el programa de “Doce a Una” que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Maestro en Gestión Pública Aplicada cuestionó el accionar de los legisladores morelenses quienes en cuestión de minutos y sin ningún tipo de análisis rechazaron el desafuero que había aprobado tan solo unos días antes la Cámara de Diputados.

“Creemos que este tema se ha vuelto un tema político y lo podemos ver en el caso del Congreso cómo en tan solo unos minutos, sin ningún análisis, sin ninguna evaluación, sin verificar otro tipo de información que se tenga de resultados, de procedimientos, simplemente por un mayoría simple se 11 rechazó el desafuero”.

El activista reiteró que lo legisladores se han enfocado en volver todo en un tema político o económico en lugar de buscar la justicia o fortalecer las instituciones en el estado de Morelos.

“No ha sido un trabajo legislativo que permita evaluar y calificar el desempeño de las personas sino más bien todo el tema ha sido político y de temas personas entre los legisladores más que buscar la justicia o fortalecer las instituciones en el estado de Morelos sino volver todo un tema político o económico”.

📢 Congreso del Estado de Morelos aprueba Acuerdo Parlamentario con Declaratoria de No Homologación de la Declaración de Procedencia emitida por la @Mx_Diputados en el expediente SI/LXIV/DP/02/2020, contra Uriel Carmona, Fiscal General del Estado de Morelos. #CongresoMorelos 🏛️🚫 pic.twitter.com/YUJ9rNPAeC — H. Congreso del Estado de Morelos (@MorelosCongreso) December 14, 2023

El Congreso del estado de Morelos rechazó quitar el fuero y destituir al Fiscal Uriel Carmona, a pesar de que ayer la Cámara de Diputados avalara su desafuero, es decir, podrá continuar en su cargo.

Esta madrugada, el Congreso declaró que “no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Uriel Carmona Gándara, por lo que no hay lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, debiéndose esta última de abstenerse de ejercer acción penal en contra del referido servidor público”.

De esta forma, las autoridades ministeriales deberán abstenerse de iniciar cualquier mandamiento de captura y privación de la libertad contra el Fiscal, acusado de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda López.

El Congreso decidió por votación económica, de 11 votos a favor, seis en contra y una abstención, que el Fiscal estatal sea protegido, por ello, no podrá ser detenido, aunque esté acusado por ejercicio ilícito del servicio público y en contra de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Roberto Salinas destacó que para desechar el desafuero se necesitaba obtener la mayoría calificada, es decir, 11 votos a favor, la cual no alcanzaba la oposición, pero gracias al apoyo de Alberto Sánchez de Morena se logró el porcentaje requerido.

“Esta votación de 11 se logró con la votación de uno de los diputados de Morena, dos más se salieron en la sesión, los otro cinco sí votaron en contra junto con la Diputada de redes sociales progresistas y el resto de la oposición de 10 sí votaron por desechar este tema”.

Ángel Adame, Andrea Gordillo, Francisco Sánchez y Óscar Cano del Partido Acción Nacional (PAN); Julio César Solís y Luz Dary Quevedo de Movimiento Ciudadano (MC); Agustín Alonso y Verónica Anrubio de Nueva Alianza;

Eliasib Planco del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Alberto Sánchez de Morena y Marguis del Rayo de Morelos Progresa votaron a favor de desechar el desafuero de Ulises Carmona.

En tanto, Paola Cruz, Ariadna Barrera, Mirna Zavala, Arturo Pérez y Edi Soriano de Morena y Erika Hernández de Redes Sociales Progresistas votaron en contra. Hubo una abstención por parte de Tania Valentina del Partido del Trabajo (PT) mientras que Alejandro Martínez y Macrina Vallejo de Morena abandonaron la sesión.

“Yo creo que mientras continuemos con esta acción de legisladores que trabajan para sí mismos, que llegan a acuerdos en lo oscurito entre ellos mismos del partido que sean, vamos a continuar con este deterioro institucional, con este deterioro de la seguridad y justicia en Morelos”, indicó el activista.

Tras la resolución del Congreso, Uriel Carmona podrá continuar con su cargo como Fiscal de Morelos “hasta su conclusión”, es decir, hasta 2027, y se indicó que David Irazoque Trejo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, tiene la facultad para emprender “todas las acciones necesarias para la defensa de la soberanía de la entidad federativa relacionadas” con el asunto.

Al respecto, el Director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas lamentó la decisión pues recordó que el estado es uno de los peores en capacidad institucional en justicia, además de diversos estudios colocan la Fiscalía como la segunda peor de todo el país.

“Nosotros en Morelos Rinde Cuentas creemos qu que la Fiscalía no está funcionando, podemos verlo en el índice de impunidad, el 99 por ciento de los homicidios queda en impunidad, tenemos una institución que no está funcionando, que no está trabajando, pero esto se abona a que hay una pelea institucional sobre todo también en el ámbito de justicia, con la Comisión Estatal de Seguridad, con el Tribunal de Justicia, con este pleito que traen entre el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, estamos en medio de un tema político, creo que no hay ningún interés en realidad en hacer justicia, en ver si los funcionarios, en este caso la Fiscalía, están actuando correctamente, si hay resultados en materia de persecución de la justicia, porque creemos que no lo hay”.

Dulce Olvera