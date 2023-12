El Senado de la República ratifica a Omar Fayad como Embajador de México en Noruega

Entre gritos, insultos y acusaciones de “dejar la plaza” el exgobernador y expriista fue ratificado como Embajador de México en Noruega.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El exgobernador de Hidalgo Omar Fayad fue ratificado ayer por el Senado de la República como Embajador de México en Noruega, nombramiento que fue realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 70 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, los legisladores ratificaron a Fayad como Embajador durante la votación de la iniciativa de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa.

Durante su intervención, el Senador Ricardo Monreal defendió al exgobernador de Hidalgo -del 2 de septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2022- de los ataques que recibió por parte de la oposición debido a su nombramiento.

✅ Se ratifica a @omarfayad como embajador de México en el Reino de Noruega. Con 70 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones. pic.twitter.com/GMzFuuxKBG — Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2023

“¿Cómo permitir que simplemente por cobardía se lastime a personas, se le insulte? Y digo por cobardía porque Omar Fayad no puede responderles, porque tiene dignidad y está indefenso frente a sus calumnias falsas y partidistas”, expresó el también morenista.

Y es que durante la sesión, múltiples legisladoras de la oposición acusaron a Fayad de “haber entregado la plaza” en Hidalgo, en referencia al movimiento que puso a Julio Menchaca en la gubernatura de la entidad.

“Ojalá les dé vergüenza lo que están haciendo, es una ofensa no sólo al Servicio Exterior Mexicano sino a la democracia de este país”, señaló la priista Claudia Anaya, quien acusó que Fayad no tiene méritos para ejercer como Embajador.

Gracias a la Senadora @MaluMicher por su valiosa intervención en el pleno. Nuestra colaboración y compromiso por México siempre son un impulso positivo. Pondremos en alto el nombre de nuestro querido país 🇲🇽. https://t.co/YBYldjsYwH — Omar Fayad (@omarfayad) December 14, 2023

“Es una desvergüenza que nos represente a todos los mexicanos. El nivel que se está dando a Noruega no se merece el pueblo de Noruega. Llega con el reproche de una parte de los mexicanos, los mexicanos somos mucho más que el servilismo que se está premiando”, expresó Germán Martínez, quien forma parte del grupo plural.

Omar Fayad Meneses renunció el pasado 15 de junio al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó por más de 40 años.

En una carta enviada al Comité Directivo Estatal en Hidalgo, fechada el 13 de junio de 2023, Fayad Meneses expresó que renunciaba su militancia priista, ante la supuesta falta de apertura para poder participar en las decisiones democráticas y la vida institucional de su ahora expartido.

“Ha sido el Partido Revolucionario Institucional el que me ha brindado las mejores oportunidades de mi vida, ha sido la confianza y la voluntad popular las que me han demostrado el máximo apoyo y es la militancia priista a quien debo el mayor de mis respetos y reconocimientos”, dijo Fayad Meneses.

“Por más de 40 años he dedicado mi trabajo y compromiso a las causas priistas, siempre he conducido mi militancia en el marco institucional que rige al priismo y bajo el conjunto de códigos y reglas escritas y no escritas que han sido soporte de un partido democrático e incluyente como lo fue el PRI”, insistió el exmandatario estatal hidalguense.

Meses después, a finales de octubre, Omar Fayad anunció su unión a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual es aliado de Morena.

La incorporación al Verde fue mediante la suma del Grupo Plural Independiente (GPI), el cual fundó en Hidalgo luego de renunciar al PRI a mediados de año.

En un comunicado de prensa, el GPI explicó que realizó su plenaria “con la incorporación de nuevos cuadros políticos, se delineó su agenda de trabajo para la elección de 2024, en el plano estatal y nacional”.

En dicho pronunciamiento al frente del nuevo signo político, emitió críticas sagaces contra la dirigencia del PRI, que encabezan Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria; así como contra la virtual candidata presidencial del Frente por México, la Senadora Xóchilt Gálvez Ruiz. “Le gané en dos ocasiones”, exclamó.

Fayad reconoció el valor y la lealtad que tuvieron quienes hicieron un alto en el camino y formaron el Grupo Plural Independiente. “Hicimos historia y somos referente nacional de valor y arrojo; lo hicimos en el momento oportuno, antes que aceptar imposiciones y ser cómplices de los verdaderos traidores al partido, de los que quieren acabar con lo poco que queda de él, para seguir secuestrando y adueñándose en pandilla de las candidaturas del PRI”.