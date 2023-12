Seguridad del Edomex dice que investigan más de 10 desapariciones tras enfrentamiento

El Secretario de Seguridad mexiquense, Andrés Andrade, reconoció que hay al menos 10 personas desaparecidas tras el enfrentamiento que se vivió en la comunidad de Texcapilla, trabajan por esclarecer si se trata de secuestros.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad del Estado de México reconoció que hay más de 10 personas en calidad de desaparecidas tras el enfrentamiento entre pobladores y extorsionadores en la comunidad de Texcapilla en Texcaltitlán.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el Secretario de Seguridad de la entidad, Andrés Andrade, expresó que hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) abierta para esclarecer lo sucedido y si se trata casos de desaparición o de secuestro.

“Hay una información corroborada de que Fiscalía General estatal, estamos estimando que hay aproximadamente, arriba de 10 personas son las que tenemos como no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus de alguna situación selectiva o de un tema de sustracción voluntaria”, declaró.

Además, Andrés Andrade explicó que están corroborando cada uno de los casos de personas desaparecidas en Texcapilla, Estado de México.

El Secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, indicó que serían alrededor de 10 personas de Texcaltilán que están en calidad de no localizadas tras los hechos del pasado viernes en el cual hubo un enfrentamiento entre pobladores y extorsionadores en la… pic.twitter.com/bPcSAVkxUG — Azucena Uresti (@azucenau) December 14, 2023

“Hay un fenómeno que lo hemos estado corroborando cada uno de los pobladores y las familias, que es que mucha gente en el evento y posterior al evento se fueron de la zona y no han retornado. Algunos están retornando y ya van perdiendo esa calidad de no localizados”, explicó.

Por su parte, la Gobernadora del estado, Delfina Gómez, también reconoció durante un encuentro con medios de comunicación que se desconoce el paradero de varios pobladores, pero rechazó la versión del secuestro de al menos 20 personas, pues aclaró que están desaparecidos.

“No, son desaparecidos y eso lo que se va a dar el reporte; pero no desaparecidos”, atajó durante su visita a la comunidad de Texcapilla.

Un enfrentamiento entre civiles armados y presuntos agricultores en la comunidad de Texcapilla, en el municipio mexiquense de Texcaltitlán, fue registrado el viernes pasado, dejando una cifra preliminar de 14 muertos.

La gobernadora del #EdoMéx, Delfina Gómez, reconoció que en la comunidad de Texcapilla hay personas que están desaparecidas tras los hechos del pasado viernes "Son desaparecidos, y es lo que se va a dar el reporte, no secuestrados" pic.twitter.com/jhuJDosCxu — Azucena Uresti (@azucenau) December 14, 2023

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México reportó en un comunicado que, luego de los enfrentamientos, 11 personas presuntamente vinculadas a actividades criminales murieron; así como otras tres que eran vecinos de la localidad mexiquense. Anteriormente se habían reportado 11 decesos: ocho supuestos criminales y tres locales.

El hecho fue registrado en una cancha deportiva en la localidad donde agricultores se citaron con presuntos integrantes de una célula de la Familia Michoacana para efectuar el pago de derecho de piso a los campesinos. Sin embargo, presuntamente los agricultores no lograron juntar el monto solicitado y pidieron llegar a un acuerdo, hecho a lo que los presuntos delincuentes se negaron y atacaron a los pobladores con armas de fuego.

Los locales respondieron con palos y machetes en defensa propia, y a pesar de contar con la presencia de varios elementos de diversas corporaciones, incluyendo la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional, el enfrentamiento siguió.

El municipio mexiquense Texcaltitlán limita al norte con Temascaltepec y con San Simón de Guerrero; al este con Coatepec Harinas; al sur con Almoloya de Alquisiras y Sultepec, y al oeste con Tejupilco.

Actualmente es gobernado por Javier Lujano Huerta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien también fue Alcalde de ese municipio de 2019 a 2021.

