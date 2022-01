El Comediante, el golpe de realidad a la vida adulta, llega a Netflix

El Comediante, el filme de Netflix que se coronó como la Mejor Película de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, es una tragicomedia que sigue los pasos de Gabriel, un hombre que ha rechazado la invitación de hacer un viaje intergaláctico pues ahora ocupa su mente con la idea de ser padre y explorar su guión para una película.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Gabriel Nuncio invitó a su casa a la chica española de voz suave con la que había coincidido por casualidad en varios sitios de la ciudad. La mujer tocó su puerta con un ukelele negro, del mismo color de la ropa que llevaba puesta, y a los pocos minutos de pasar ella le dijo: “Tengo algo que decirte: la verdadera razón por la que tú y yo nos hemos encontrado en tantas ocasiones”.

Atónito por la franqueza de sus palabras, Nuncio la dejó hablar. Ella continuó: “Estoy en contacto con los extraterrestres”, y prosiguió en su confesión, le detalló que tenía una relación con la Confederación Intergaláctica.

Aún estupefacto por su declaración, Gabriel indagó más sobre aquella confesión y la mujer le compartió que los extraterrestres se comunicaban con ella a través de sus sueños y que también habían encomendado hacer una película para que todos supieran que vendrían por ella.

Esta peculiar anécdota motivó al director, productor, guionista y actor Gabriel Nuncio a escribir un guión sobre ella. Pero además incorporaría una historia más:

“Creo que sí es un anécdota súper simpática, y la otra es la posibilidad de una invitación a ser padre, que ésta fue la última historia en integrarse en el guión y que de alguna manera se convirtió en detonante”, cuenta en entrevista con SinEmbargo.

Nuncio —que ha trabajado como productor en cintas como Ya no estoy aquí o Vaquero del mediodía— se unió con Rodrigo Guardiola, director y músico, para codirigir la cinta que tomaría el nombre de El Comediante, que aunque todo apuntaría a que esta historia se desarrollara bajo el género de la comedia, lo cierto es que tiene un línea muy introspectiva, pues el personaje principal que él mismo interpreta, y que lleva su nombre, está en una constante búsqueda por saber cuál es su lugar en el universo.

“Está divertido y debatible en dónde encasillar esta película, si en comedia, si en drama, si en tragicomedia y creo que el balance se fue dando solo. Algo que definidamente no hacíamos a la hora de levantar las escenas era querer empujar el humor deliberadamente. Tuvimos paciencia de hacer las escenas como verdaderamente se sentían y cómo lográbamos que los personajes la vivieran y esperar hasta el punto de edición de la película de ver realmente dónde brincaban estos puntos de comedia”, explica Rodrigo Guardiola sobre el camino que llevó en desenvolvimiento del filme.

Guardiola, quien es integrante de la banda Zoé y ha sido director musical, de videos y de los largometrajes Zoé: 28.11.07, Zoé: 8.11.14 y el documental tal Zoé: Panoramas, explicó que el trasfondo de dejar que la cinta fuera tomando su propia forma era crear algo que se sintiera más real.

“Creemos que le da un buen tono a la película, es más realista, te sorprende más cuando te hacer reír, y cuando no te hace reír tal vez te mete en un plano más como de reflexión, las situaciones por las que pasa Gabriel creo que representan situaciones y obstáculos que todos tenemos eventualmente en la vida y cómo la vida nunca es como la planeamos o como la deseamos, sino se va trazando sola y creo que ahí está el encanto de esta película y de esta historia”, añade.

El personaje de Gabriel, al que se le acumulan las deudas, toma sólo las noches de espectáculo de comedia para solventar sus gastos, pero en lo que realmente está interesado es en desarrollar su guión sobre el primer humano en Marte, esto a la par de los deseos que han brotado después de su mejor amiga le ha planteado la idea ser padre junto con ella. Sin embargo, el miedo a fracasar en ambos casos no lo deja avanzar.

“Sin duda es casi un motor (el fracaso), y algo que fue bastante interesante de dialogar en el proceso. Todo el equipo que iba leyendo el guión se identificaba con eso y conectaba. Creo que es el tipo de película que a mí me ha interesado siempre por alguna razón, y hay algo que también trabajamos con el coach de actor que es conectar con mi postura, mi tono de voz, todavía más aplastado por la vida, y creo que lo conseguimos”.

Siendo El Comediante dirigida por un músico, éste era un elemento importante y fue Chetes el encargado de crear la música que cobijara al personaje y funcionara para historia, al par de otros componentes.

“La música no está orientada a la comedia, la música es mucho más melancólica, es simple, es bonita, igual que todo lo que sucede en la historia, es un tono que fuimos descubriendo juntos Gabriel y yo junto con todos los demás que aportaron tanto a la película, la directora de fotografía, vestuarista, diseñador de producción, la editora que fue clave para hacer aún más compatible lo que Gabriel y yo pensábamos que funcionaba o no, fue como arbitro perfecto; una editora que nos balanceaba entre la comedia y el tono más dramático, más serio o más triste, más melancólico y la meta sí era arriesgar, la verdad, sentimos que si no arriesgamos un poco no valía la pena todo este esfuerzo”, recuerda Guardiola.

El Comediante, ya disponible en el catálogo de Netflix, fue la película ganadora en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara llevándose el Mayahuel a la Mejor Película Mexicana y a Mejor fotografía.

El filme cuenta con un elenco conformado por Cassandra Ciangherotti, Adriana Paz, Alejandro Saevich y Eduardo Donjuan, además de la participación especial de Cecilia Suárez, Tenoch Huerta, Manolo Caro, entre otros.