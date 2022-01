Estudiantes de Chicago protestan ante escasas medidas en escuelas por la COVID-19

CHICAGO, 15 de enero (AP).— Cientos de estudiantes de Chicago abandonaron el viernes las aulas porque en su opinión no se han adoptado suficientes precauciones para protegerlos de la COVID-19, pese a un acuerdo entre el sindicato de maestros y el distrito escolar para reanudar las clases.

La protesta en las escuelas de toda la ciudad culminó afuera de las oficinas del distrito escolar en el centro de la ciudad, donde los estudiantes agitaron carteles, corearon lemas y bloquearon brevemente el tránsito.

El sindicato aprobó la semana pasada cambiar a la enseñanza a distancia debido a un aumento en los casos de COVID-19 y a lo que describieron como insuficientes medidas preventivas. Como resultado, las autoridades del tercer distrito escolar más grande del país cancelaron las clases por cinco días. Lightfoot insistió en que la enseñanza presencial era lo más conveniente para los estudiantes y calificó las medidas del sindicato como un paro ilegal de labores.

Las clases presenciales se reanudaron el miércoles después de que se aprobaran medidas de seguridad que incluyen parámetros para cerrar las escuelas en forma individual durante brotes y más pruebas diagnósticas.

