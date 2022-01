VIDEOS: Planta química se incendia en Nueva Jersey; habían 45 mil kg de cloro

Ciudad de México, 15 de enero (RT).- Un masivo incendio se registró este viernes en una planta química en la ciudad estadounidense de Passaic, en el estado de Nueva Jersey.

Medios estadounidenses reportan que las llamas se desataron en un depósito de tres plantas y tuvieron su origen en las instalaciones de la compañía Majestic Industries, que fabrica muebles para casinos y salas de bingo. El lugar, además, está conectado a un almacén que produce cloro y también acabó consumido por el fuego, donde más de 45 mil kilogramos de la sustancia química fueron pasto de las llamas.

De acuerdo a los bomberos que trabajan en la emergencia, el edificio principal donde se desató el incendio se derrumbó. El Jefe de bomberos de Passaic, Patrick Trentacost, precisó que alrededor de 200 bomberos de los condados de Essex, Bergen y Passaic estaban intentando lidiar con las llamas. “Esto de ninguna manera está bajo control, pero estamos haciendo todo lo posible para contenerlo”, dijo.

El Gobernador del estado, Phil Murphy, se dirigió a los residentes locales y pidió que se mantengan fuera de la zona afectada, así como que cierren las ventanas de sus casas. Por su parte, el Alcalde de la ciudad, Héctor Lora, expresó su preocupación por los agentes de la Policía, los bomberos y el personal de emergencia desplegados en la zona afectada, al tratarse de un incendio químico.

“Hay muchos bomberos, muchos policías que se están dedicando a garantizar que las personas sean evacuadas del área inmediata”, señaló Lora. “Debido a que este es un incendio químico, estamos extremadamente preocupados por la salud y la seguridad de las personas en el área”, agregó.

Large fire at a chemical plant in Passaic New Jersey. The mayor is asking nearby residence to keep their windows closed. @CBSNewYork pic.twitter.com/mLVrSjdwql

— Nick Caloway (@NickJCaloway) January 15, 2022