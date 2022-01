VIDEO: Así se ve desde el espacio la erupción del volcán en Tonga; alertan de tsunami

En imágenes, se puede apreciar un efecto parecido a una onda de choque bien visible, que corre por el Pacífico hasta Fiyi y Samoa, a 700 y 800 kilómetros de Tonga, respectivamente.

Ciudad de México, 15 de enero (RT).- La erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, en el archipiélago de Tonga, entró en erupción este viernes, esparciendo cenizas, vapor y gas a 20 kilómetros en el aire. El desastre fue captado por varios satélites desde el espacio.

“El volcán Hunga-Tonga, en Tonga, acaba de tener una de las erupciones volcánicas más violentas jamás captada por satélite”, comentó uno de los videos la cuenta de Twitter US Stormwatch, dedicada a la meteorología.

Según se ve desde la órbita, la nube de cenizas cubrió en cuestión de minutos todas las islas del archipiélago, desde la capital, Nukualofa, en el sur, hasta Neiafu, en el norte.

En imágenes a escalas más grandes, se puede apreciar un efecto parecido a una onda de choque bien visible, que corre por el Pacífico hasta Fiyi y Samoa, a 700 y 800 kilómetros de Tonga, respectivamente. El profesor de geología de la Universidad de Washington en St. Louis, Paul Byrne, reporta que el estallido se oyó en Fiyi.

Luego de la erupción del volcán, en Tonga se emitió una advertencia de tsunami y pronto olas golpearon las casas, destrozando edificaciones. En la red han aparecido imágenes desde el lugar que permiten apreciar la magnitud del desastre.

Antes de esa masiva erupción, una actividad volcánica intermitente se registró en Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai a finales de diciembre. Luego de que se reanudara el proceso el viernes, se observaron explosiones masivas, truenos y relámpagos cerca del volcán, comentó a la prensa local Taaniela Kula, la subsecretaria del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales de Tonga.

