Britney Spears se lanza contra su hermana de nueva cuenta: “Caíste muy bajo”

La disputa entre las hermanas Spears continúa después de que Jamie Lynn hablará sobre el estado mental de su hermana, por lo que Britney se defendió a través de sus redes sociales.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Después de que Jamie Lynn Spears hablará en una entrevista sobre el estado mental de su hermana y confesará un incidente que vivió con ella, Britney Spears volvió a explotar en contra de su hermana a través de redes sociales.

En una entrevista con el programa Good Morning America , Jamie relató una serie de sucesos que vivió con su hermana, entre ellos un supuesto incidente en donde la cantante se encerró con ella en una habitación con llave mientras sostenía un cuchillo.

“En primer lugar, creo que experimentar mis propios ataques de pánico y cómo a veces podemos sentirnos en esos momentos es importante. Yo era una niña en ese momento. Tenía miedo. Esa fue una experiencia que tuve, pero también tenía miedo de decir algo porque no quería molestar a nadie, pero también estaba tan molesta porque ella no se sentía segura”, expresó Jamie Lynn.

Ante la situación, la interprete de “Baby One More Time” lanzó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el cual negó los hechos que relató su propia hermana.

“Jamie Lynn. ¡Felicidades, nena! Te has rebajado a un nivel completamente bajo[…] ¡Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo ni pensaría en hacerlo! El único cuchillo con el que te vi en casa fue al cortar los trozos de calabaza más grandes que vi en mi vida y era demasiado grande para cortar”, apuntó Britney.

Prosiguió pidiéndole que deje de decir mentiras, asegurando que solo lo hacía por vender su libro autobiográfico que pronto saldrá a la luz. “Por favor, deja de decir mentiras locas para los libros de Hollywood”.

“Ahora y solo ahora sé que solo una persona escoria inventaría esas cosas sobre alguien. ¡En realidad estoy muy confundida acerca de que lo inventas porque, sinceramente, no es como tú en absoluto! […] Felicitaciones por presentarle a tu hermana mayor el concepto de caer bajo, más bajo y más bajo. Porque ganas en eso”, concluyó Spears.

La disputa entre las hermanas Spears comenzó el pasado 13 de noviembre cuando Jamie Lynn, en una entrevista de televisión con motivo del lanzamiento de su libro Things I Should Have Said, hablo sobre el estado mental de Britney y declaró varias cosas en contra de ella, por lo que la mayor de las Spears se defendió en redes sociales.

Britney Spears recuperó su libertad el pasado 12 de noviembre, después de que una jueza de Los Ángeles decidiera terminar con la tutela de su padre, James Spears, quien había controlado la vida y el dinero de Britney Spears por casi 14 años.

A meses de su libertad, Spears se ha mostrado feliz a través de sus redes sociales, en compañía de su prometido y disfrutando de todo aquello que no se le permitió por años.