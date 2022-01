VIDEO: Doble de acción filtra en redes el regreso de un personaje de Eternals

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

La película de Eternals ya se encuentra disponible a través de Diney+, con su llegada han surgido nuevas filtraciones de la cinta que revelan el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

MADRID, 15 de enero (EuropaPress).- Marvel Studios suele contar con un gran hermetismo en sus producciones para evitar las posibles filtraciones, pero en la era de las redes sociales… la dificultad aumenta. Este es el caso de un personaje de Eternals, el filme dirigido por Chloe Zhao que ya está disponible en Disney +, que ha sido objeto de un enorme spoiler sobre su futuro, que se creía ya finalizado, dentro del UCM.

Como los seguidores marvelitas recordarán, casi al final de la cinta, Ikaris, el eterno interpretado por Richard Madden, se encamina alzando el vuelo hacia el Sol, sacrificando así su vida arrepentido por sus actos y para no comparecer ante la ira de los Celestiales y someterse a su juicio. Un personaje que, al parecer bien podría haber sobrevivido a su fatídico destino.

Tal y como apunta Cosmic Circus, Emmy Kennard, hermano del doble en las escenas de acción de Madden, publicó un vídeo a través de su cuenta de Tik Tok en el que pudo haber revelado la posible vuelta del Eterno al Universo Cinematográfico Marvel.

ATENCIÓN Joe Kennard, stunt doble de Ikaris en 'ETERNALS' se encuentra trabajando en un proyecto donde un personaje vuelve al MCU, según este tiktok de su hermana Emmy Kennard. Descarto Ikaris, ¿Quién Será? ¿Quicksilver en MOM? Gracias @merianpeacock pic.twitter.com/8cX7B09d6q — MarvelFlix (@MarvelFlix) January 12, 2022

El vídeo en cuestión incorporaba una leyenda que reza así: “Cuando tu hermano es doble de acción y su trabajo es el de un personaje que regresa al UCM”. Una cita reveladora teniendo en cuenta que su hermano es Joe Kennard, el doble de acción del mismísimo Madden con quien también trabajará en la miniserie Citadel que, actualmente se encuentra en fase de post-producción.

En todo caso, esta revelación contradeciría lo que afirmó Ryan Firpo, uno de los guionistas de Eternals, que aseguró que Ikaris está muerto. Durante una entrevista con CBR comentó que el personaje “no puede soportar tener que enfrentarse a su familia después de todo lo que ha hecho, y se da cuenta de ello”.

“Comenzó como un exilio que, a lo largo del rodaje terminó por convertirse en algo más definitivo. Realmente era un momento para decir: ‘Es un sacrificio’. Es como decir: ‘No puedo servir a los Eternos. Si no puedo servir a los Celestiales y, no puedo estar con mi familia, entonces, me queda esta tercera opción’, la cual para él es ciertamente, el olvido”, concluyó el guionista.

Los Eternos de Marvel están encarnados por Richard Madden como el todopoderoso Ikaris, Gemma Chan como Sersi, la amante de la humanidad, Kumail Nanjiani como Kingo, la potencia cósmica, Lauren Ridloff como el ultra veloz Makkari, Barry Keoghan como el distante y solitario Druig, Brian Tyree Henry como el inventor Phastos, Salma Hayek como la sabia y espiritual líder Ajak, Lia McHugh como Sprite, Don Lee como el poderoso Gilgamesh y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena. Además, la cinta de Chloe Zao incluye en su elenco a Kit Harrington como Dane Whitman, más conocido como Black Knight (el Caballero Negro).

