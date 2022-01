Colombiana es secuestrada en México por un exconvicto de EU; su familia pide ayuda

La familia de Lina María Cruz Giraldo, colombiana que presuntamente fue secuestrada y trasladada a Playa del Carmen por su novio, pide ayuda para localizarla; la mujer negó estar privada de su libertad.

Por Fernando Morcillo

Quintana Roo, 15 de enero (PorEsto!).- Paula Cruz Giraldo, desde Colombia, denunció la presunta privación ilegal de la libertad de su hermana, Lina María, por parte de un hombre, que está vinculado a una denuncia de supuesta violencia sexual. Sin embargo, cuando a petición de la Cónsul, María Fernanda Grueso Lugo, personal del Instituto de la Mujer de Solidaridad contactó a la supuesta víctima, ésta rechazó el apoyo y aseguró que sólo era un escándalo en redes sociales.

El miércoles por la tarde, en su cuenta de Twitter @Lalidevuelta_, Paula Cruz pidió ayuda a la Cancillería, Fiscalía y Consulado colombianos “para que me asistan y atiendan mis denuncias y me ayuden a liberar a mi hermana de las manos de este criminal. Lina lleva 1 año y 3 meses en esta situación, ya es hora de que hagan algo por su rescate”.

Según ella, y como informó un medio colombiano, desde abril de 2021, Lina María estaba desaparecida en México y el último conocimiento que se tuvo de ella es que estaba en Playa del Carmen.

Comentó que el presunto secuestrador, Jason M. S., estuvo denunciado en Scottsdale, Maricopa, en Arizona, Estados Unidos, por “haber

enjaulado a su novia en un calabozo sexual, donde repetidamente la azotó y la electrocutó contra su voluntad”.

Explicó que Lina María Cruz es originaria de Armenia, Quindío, y desde hace ocho años vive en México. De acuerdo con lo declarado por Paula al medio colombiano, su hermana sufre abusos, violencia física y psicológica.

Añadió que el supuesto agresor la ha llevado por diversas ciudades del país, como Hermosillo, Durango, Monterrey, Ciudad de México y Playa del Carmen.

Incluso, asegura que los familiares de Lina recibieron mensajes y fotografías de ella, en las que expone las supuestas agresiones.

Afirma que el último mensaje que recibieron fue en abril de 2021, en el que escribió a su hermana: “Si no vuelvo a escribir, si no vuelvo a aparecer, no me busques. No hagas nada. Es muy peligroso”

Pido ayuda a @cancilleriacol @fiscaliacol @consuladocol para que me asistan y atiendan mis denuncias y me ayuden a liberar a mi hermana de las manos de este criminal. Lina lleva 1 año y 3 meses en esta situación, ya es hora de que hagan algo por su rescate. pic.twitter.com/sIyEoZQk1Z — Paula Cruz (@Lalidevuelta_) January 12, 2022

PRESUNTA VÍCTIMA NEGÓ ESTAR SECUESTRADA

Sin embargo, la Directora del Instituto de la Mujer en Playa del Carmen, Lenny Hau Cruz, aclaró que en diciembre pasado localizaron a la presunta víctima, pero negó los señalamientos; dijo estar bien y que todo se debía a un escándalo en redes sociales.

Incluso, el Consulado colombiano, le pidió a Paula Cruz venir a México para apoyar a su hermana, de quien dijo padece un problema mental y las leyes de ese país obligan a la asistencia familiar para intervenir.

De acuerdo con Lenny Hau, Paula argumentó que temía por lo que pudiera sucederle; le ofrecieron compañía desde su arribo al Aeropuerto

Internacional de Cancún, pero nunca se presentó.

La titular de la oficina de Atención al Migrante en Playa del Carmen, Leticia Chaverri, comentó que contactaron al padre de ambas, quien

también rechazó el apoyo y nunca presentó una denuncia formal.

