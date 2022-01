Aston Villa empata 2-2 con el United en regreso protagónico de Coutinho a la Premier

Madrid, 15 de enero (EFE).- El estelar debut del brasileño Phillipe Coutinho con el Aston Villa reactivó decisivamente al conjunto de Steven Gerrard que evitó la derrota ante el Manchester United (2-2) que no pudo reencontrarse con el triunfo a pesar de tener dos goles de ventaja.

Welcome back to the Premier League, Philippe Coutinho. 🔥 pic.twitter.com/qdphgA8Nuo

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 15, 2022