Hombre toma rehenes en sinagoga de Texas; el evento religioso se transmitía en vivo

COLLEYVILLE, Texas, EU (AP/EFE) — Las autoridades reportaron que un hombre aparentemente tomó rehenes este sábado durante los oficios religiosos en una sinagoga cerca de Fort Worth, Texas.

El Departamento de Policía de Colleyville tuiteó que realizaba operaciones del escuadrón táctico SWAT de la policía en las instalaciones de la Congregación Beth Israel.

Los oficios religiosos estaban siendo transmitidos en vivo en la página de Facebook de la sinagoga en ese momento, y el diario Fort Worth Star-Telegram reportó que una aparente negociación podía escucharse entre el presunto agresor y la policía.

El periódico publicó que en la transmisión en vivo pudo escucharse a un hombre enojado despotricando y hablando sobre religión en ocasiones, pero no pudo verse lo que ocurre en el interior de la sinagoga.

Poco antes de las 14:00 horas, el hombre dijo: “Ustedes deben hacer algo. No quiero ver a este tipo muerto”. Momentos después, la transmisión terminó.

Más de ocho mil personas se conectaron al vídeo de la retransmisión en directo una vez que surgieron las primeras informaciones en redes sociales sobre lo ocurrido, hasta que finalmente la emisión se suspendió sin que la situación en el interior de la sinagoga se hubiera resuelto.

UPDATE 1/15/22, 2:20 PM The situation at the 6100 block of Pleasant Run Road posted about earlier remains ongoing. We ask that you continue to avoid the area. We will continue to provide updates via social media.

— Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 15, 2022