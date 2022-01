Storm Reid se une al elenco de la serie The Last of Us de HBO Max

La serie basada en el videojuego homónimo aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, la actriz Storm Reid se unió al elenco para interpretar el personaje de Riley.

Por Pedro Herrero

Ciudad de México, 15 de enero (ASMéxico).- Aunque el rodaje de la serie basada en The Last of Us haya comenzado hace ya tiempo, aún queda trabajo por delante, ya que todavía se están uniendo algunos actores al reparto de la misma. Justamente esta semana surgieron rumores, debido a algunas imágenes filtradas, acerca de posibles escenas ambientadas en Left Behind, el DLC de la primera entrega, algo que apunta a hacerse realidad tras el anuncio de que la actriz Storm Reid es la elegida para interpretar a Riley.

LEFT BEHIND ESTARÁ PRESENTE

Left Behind fue un contenido descargable para The Last of Us que nos narraba una breve historia protagonizada por Ellie, a modo de precuela del juego, y en el que compartía aventura con una chica de su edad llamada Riley. Como sabemos, la serie de televisión se centrará en lo acontecido durante aquella entrega original, con lo que cabe esperar que las apariciones de Reid sean en forma de flashback, algo que encaja al sumarse además a su tardío fichaje.

Reid es una jovencísima actriz de 18 años oriunda de Atlanta y conocida sobre todo por papeles en películas como Un Pliegue en el Tiempo, El Hombre Invisible, Escuadrón Suicida o en la serie Euphoria. Poco después de anunciarse su fichaje, Neil Druckmann, director del juego y coguionista de la serie, la felicitó por Twitter compartiendo precisamente una imagen de Ellie y Riley sacada del DLC Left Behind.

Sin embargo, y a pesar de las novedades, la serie de The Last of Us de HBO aún sigue sin fecha de estreno prevista, ya que la productora ni siquiera se ha atrevido por el momento a dar una ventana aproximada, debido a los problemas e imprevistos a causa de la pandemia durante el último año y medio. Solo sabemos que el rodaje empezó hace apenas unos pocos meses en la ciudad canadiense de Calgary, desde donde se han ido filtrando varias imágenes donde hemos podido ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretando a Joel y Ellie respectivamente.

