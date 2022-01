Rehenes de sinagoga en Texas son liberados: Gobernador; el responsable está muerto

COLLEYVILLE, Texas, 15 de enero (AP/EFE).— El Gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó que todos los rehenes están a salvo después de una toma de rehenes el sábado dentro de una sinagoga en el área de Dallas. El secuestrador que tuvo a los rehenes detenidos durante más de siete horas está muerto, según reportó la agencia AP.

“Las oraciones tuvieron respuesta. Todos los rehenes están fuera sanos y salvo“, tuiteó Abbott el sábado por la noche.

El tuit de Abbott se da poco después de que un fuerte estallido y lo que se escuchó como disparos provinieron de la sinagoga. De momento las autoridades no han ofrecido detalles sobre el rescate.

All hostages are out alive and safe.

El canal de noticias CNN señaló por su parte que “se escuchó un fuerte estallido, seguido de una breve ráfaga de disparos desde la dirección de la sinagoga”, según información de sus corresponsales en la zona del suceso.

Un primer rehén había sido liberado este sábado a las 17:00 horas locales en buen estado de salud después de más de seis horas retenido, mientras el FBI continuaba negociando con el sospechoso del crimen, informó la Policía local.

De acuerdo con una fuente policial consultada por la CNN, al comienzo del secuestro había al menos cuatro rehenes dentro de la sinagoga de la congregación Beth Israel, en Colleyville, y uno de ellos era un rabino.

Según funcionarios estadounidenses citados por las cadenas CNN, ABC y NBC, el sospechoso asegura ser el hermano de la científica pakistaní Aafia Siddiqui, encarcelada en una base aérea estadounidense cerca de Colleyville.

El secuestrador pedía que liberan a su hermana, que cumple una condena de 86 años de prisión por haber tratado de matar a soldados estadounidenses y agentes del FBI mientras se encontraba detenida en Afganistán.

Prayers are being answered.

One of the hostages in the synagogue has been released uninjured.

3 more to go.

I talked with the Colleyville Mayor and offered the full assistance of the State of Texas. pic.twitter.com/y0g3gXgRbC

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022