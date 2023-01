Alfaro culpa a la UdeG, pero la defensa del Parque Huentitán data de hace una década

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) estuvieron detenidos seis días en el Penal Puerta Grande por oponerse a que el Parque Natural Huentitán sea utilizado para dar lugar al proyecto inmobiliario Iconia, una propuesta del sector privado que surgió en el 2008 y que la ciudadanía acusa de estar solapado por el Gobierno de la capital estatal pese a un historial de irregularidades.

Tanto los estudiantes como vecinos de la zona han manifestado su inconformidad y organizado protestas para que el Gobierno municipal, del emecista Pablo Lemus Navarro, y estatal, con Enrique Alfaro Ramírez a la cabeza, dé marcha atrás al proyecto y ceda el espacio en pro del derecho a tener áreas verdes y de recreación.

El Gobernador Alfaro Ramírez aseguró, tras la liberación de los estudiantes —quienes enfrentarán su proceso legal fuera del penal— que el conflicto por el predio de Distrito Iconia es una “disputa entre particulares” en la cual no está involucrado el Ejecutivo estatal, sino únicamente la empresa y la UdeG que, acusó, está secuestrada por un grupo liderado por el exrector Raúl Padilla López, que ha utilizado a los estudiantes como “carne de cañón”.

“Las disputas legales entre particulares no van a tener la intervención del Gobernador. Eso era antes, cuando el Gobernador litigaba asuntos; yo no me meto en esa ni en ninguna otra disputa legal entre particulares. Es un asunto que tiene que resolver –y confío en que lo haga correctamente– el Poder Judicial”, subrayó el mandatario jalisciense en rueda de prensa.