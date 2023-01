“¡Bravo México!”, dice Ghebreyesus, director general de la OMS, por Ley antitabaco

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró este domingo la política antitabaco del Gobierno de México, misma que calificó de “audaz”.

Mediante un mensaje publicado en redes sociales, Tedros hizo un llamado a todos los países para fortalecer las políticas contra el tabaco y así ayudar a prevenir las ocho millones de muertes registradas a nivel mundial causadas por la industria del cigarro.

“¡Bravo, México! @WHO da la bienvenida a un movimiento tan audaz en el control del tabaco. ¡Hacemos un llamado a todos los países para fortalecer las políticas y ayudarnos a prevenir ocho millones de muertes cada año!”, escribió en su cuenta de Twitter.

La expresión del director general de la OMS se da a partir de que este domingo 15 de enero en México entra en vigor el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual prohíbe consumir cigarros en restaurantes, estadios, bares y discotecas; además de la exhibición y publicidad de cualquier producto con tabaco en cualquier punto de venta y comercio.

Bravo #Mexico! @WHO welcomes such a bold move on tobacco control. We call on all countries to strengthen #NoTobacco policies and help us prevent 8 million deaths every year! https://t.co/TCoVRV6VEC

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 15, 2023