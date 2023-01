VIDEO | “¿Te puedo enamorar?”: Joven graba acoso de taxista en NL; ya lo investigan

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Una mujer que iba a bordo de un taxi en Nuevo León decidió grabar su viaje para dejar evidencia del acoso que sufrió por parte del conductor, el cual ya está siendo investigado.

La joven Nallely Almaguer, como fue identificada, denunció a través de sus redes sociales haber vivido un momento de “miedo, desesperación e importencia” durante su trayecto al trabajo.

Para Nallely, que salió tarde de casa, tomar un taxi a las 7:30 horas del 11 de enero en la colonia Pedregal de Linda Vista, en Guadalupe, no parecía tan mala idea, hasta que el hombre que estaba al volante comenzó a molestarla.

A las 7:30 aprox y decidí tomar un taxi para no llegar tarde a mi trabajo. Bueno el video puede explicar el miedo, desesperación e impotencia que sentí y sigo sintiendo. En mi vida me vuelvo a subir a un taxi, el acoso a las mujeres deber terminarse YA! @UnTalFredo @luiscavazosr pic.twitter.com/IQJBcZZkwl

Desde que se acercó el automóvil, Nallely comenzó a sospechar de él cuando abrió la puerta del copiloto y le quitó su mochila; después, a pesar de indicarle la ruta que tomaría, el conductor insistió en tomar una alternativa, lo cual, para la joven empezaba a ser preocupante.

Todo empeoró cuando el sujeto comenzó a cuestionarla ante sus halagos, a invadir su espacio y a arrebatarle sus pertenencias, de manera insistente, provocando un miedo visible en el rostro y la voz de la afectada.

“¿Estás bien bonita? Algún día te daré una vuelta para enamorarte. ¿Te puedo enamorar? ¿Qué tiene? Cuando tu novio no pueda venir por ti, yo vengo por ti y no te cobro carrera… No te desesperes, mija, no eres la primera ni la última que le hacen eso”, expresó el taxista.