ONG eleva a 522 la cifra de muertos en protestas por muerte de Mahsa Amini en Irán

Madrid, 15 enero (EuropaPress) – La ONG de la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA) elevó a 522 los fallecidos en Irán desde el estallido de las protestas por la muerte bajo custodia en septiembre del año pasado de la joven kurda iraní Mahsa Amini, detenida presuntamente por llevar mal puesto el velo islámico.

HRANA, con sede en Estados Unidos y especializada en el seguimiento de la situación humanitaria en la república islámica, estima que entre los fallecidos hay 70 menores y 68 policías y responsables de las fuerzas de seguridad iraníes.

