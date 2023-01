Autoridades investigan conato de choque entre 2 aviones en aeropuerto de Nueva York

Por Maysoon Khan

Nueva York, 15 de enero (AP) — Las autoridades están investigando un conato de choque el viernes por la noche en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York entre un avión que cruzaba una pista y otro que se preparaba para despegar.

“¡Delta 1943, cancele la autorización de despegue! ¡Delta 1943, cancele la autorización de despegue!”, declara un controlador aéreo en una grabación de audio de las comunicaciones del Control de Tráfico Aéreo luego de que se percatara de que el otro avión, operado por American Airlines, cruzaba por delante. La grabación fue realizada por LiveATC, un sitio web que supervisa y publica las comunicaciones de vuelo.

Entonces el avión Boeing 737 de Delta Air Lines que se preparaba para partir se detuvo de forma segura en la pista del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy mientras el otro avión cruzaba por delante alrededor de las 8:45 de la noche, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Near disaster averted when a Delta Boeing 737-932(ER) aircraft (N914DU) rejected the take-off due to a Runway Incursion by an American Airlines Boeing 777-223(ER) aircraft (N754AN) , that was crossing the Runway 4L at John F. Kennedy International Airport (JFK) on 13 January. pic.twitter.com/RGTKrusinr

— FL360aero (@fl360aero) January 15, 2023