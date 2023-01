Ambientalistas son desalojados de pueblo alemán; dan paso a ampliación mina de carbón

Berlín, 15 de enero (AP) — Un pueblo en el oeste de Alemania que va a ser demolido para dar paso a la ampliación de una mina de carbón ha quedado libre de ambientalistas que protestaban, salvo un par de ellos que permanecían escondidos en un túnel, informó la policía el domingo.

La operación para desalojar a los activistas que acudieron en masa al lugar, en la aldea de Luetzerath, comenzó el miércoles por la mañana y avanzó de forma constante durante los días siguientes. La policía desalojó a la gente de los edificios de la granja, las pocas casas que quedaban y unas cuantas docenas de construcciones improvisadas, como casas en los árboles.

El sábado, miles de personas se manifestaron en las inmediaciones contra el desalojo y la ampliación de la mina de carbón de Garzweiler. Hubo enfrentamientos con la policía cuando algunos manifestantes intentaron llegar al pueblo, que ahora está vallado, y a la mina.

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew

